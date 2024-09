- El Tribunal de Cuentas considera injustificables las reducciones de precios indiscriminadas

El Departamento de Supervisión Financiera de Hamburgo ha señalado a la coalición gobernante por presuntamente incumplir las pautas financieras al presentar recortes presupuestarios generales en su proyecto de presupuesto para 2025-2026. Los ahorros globales propuestos del 2,5% se consideran excesivos, teniendo en cuenta la salud fiscal generalmente sólida, según Philipp Häfner, Vicepresidente del Departamento de Supervisión Financiera.

En términos simples, los ahorros globales se refieren a las reducciones financieras obligatorias que las autoridades deben cumplir a lo largo del año. En este contexto, el proyecto del Senado, que estima un gasto de 44.000 millones de euros en los próximos dos años, se traduce en unos ahorros anuales de aproximadamente 500 millones de euros.

Según los auditores, la tasa máxima de ahorro permitida es del 2%, con excepciones solo otorgadas en circunstancias excepcionales como la reciente pandemia. El Senado, que tiene una opinión diferente, había expresado previamente su intención de volver al umbral del 2%, según Häfner. En consecuencia, criticó: "Objetivo no cumplido".

Los principales auditores también expresaron preocupacionesRegarding the allocation of social expenditure, increasing costs at municipal corporations like Hamburg's public transportation company, and increasing rent costs, as well as workforce training: The Senate should ensure that essential administrative duties can still be carried out in the future, they suggested.

With its ambitious budget plan, the Senate is currently functioning in an expansionary manner, which is acceptable given the current fiscal situation, said Häfner. However, he advised caution, warning, "The Senate and the Citizen's Assembly should be prepared to adapt swiftly."

