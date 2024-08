- El tribunal confirma la condena del ex funcionario administrativo del campo de concentración

El Tribunal Supremo de Justicia (BGH) confirmó la condena de una antigua secretaria de un campo de concentración por facilitar matanzas en masa. La 5.ª División Penal del BGH en Leipzig rechazó un recurso contra una sentencia del Tribunal Regional de Itzehoe. El tribunal había condenado a Irmgard F., de 99 años, a una pena de libertad condicional de dos años por ayudar y facilitar 10.505 asesinatos y 5 intentos de asesinato. Esta decisión es definitiva.

Se cree que este caso es uno de los últimos procesos penales relacionados con las matanzas en masa del régimen nazi. Irmgard F. trabajó como mecanógrafa en la oficina de mando del campo de concentración de Stutthof cerca de Danzig desde junio de 1943 hasta abril de 1945, a la edad de 18 o 19 años. El tribunal regional concluyó que su trabajo ayudó a los líderes del campo a llevar a cabo el asesinato sistemático de los presos. Inclusive, roles de apoyo podrían considerarse como facilitar asesinato.

El equipo legal de Irmgard F. presentó un recurso. El BGH celebró una audiencia sobre este asunto a finales de julio. Los abogados argumentaron, entre otras cosas, que no había evidencia de su intención de cometer los delitos, ya que no estaba claro si entendía lo que sucedía en el campo. También afirmaron que su trabajo como mecanógrafa no era significativamente diferente de su trabajo anterior en un banco, y que solo había realizado "acciones neutrales". Sin embargo, los jueces federales no estuvieron de acuerdo con estos argumentos.

El BGH apoyó la evaluación del Tribunal Regional de Itzehoe de que Irmgard F. había proporcionado apoyo psicológico para los actos asesinos a través de su disposición a servir. Casi toda la correspondencia del campo pasaba por su escritorio.

Según los Archivos de Arolsen, aproximadamente 110.000 personas de 28 países fueron encarceladas en el campo de concentración de Stutthof y sus 39 subcampo entre 1939 y 1945. Casi 65.000 no sobrevivieron.

