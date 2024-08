- El tren de metro choca de frente con el carro de la tienda.

Un tren de la línea S9 en Gelsenkirchen chocó contra un carrito de supermercado. Afortunadamente, no hubo heridos, según informaron las autoridades nacionales. El servicio de tren no se vio afectado por el incidente. El incidente ocurrió alrededor de las 11 pm un viernes, mientras el tren se desplazaba entre las estaciones de Gelsenkirchen-Buer y Westerholt. A pesar de que se aplicaron los frenos de emergencia, el conductor no pudo evitar chocar con el obstáculo.

El conductor y un miembro de la tripulación del tren recogieron los trozos del carrito dañado, completaron el viaje y finalmente estacionaron el tren en la vía de apartadero de Recklinghausen. La policía federal inició una investigación sobre una posible obstrucción del servicio de tren. En este momento, están recopilando testimonios de testigos.

El conductor mencionó haber visto un carrito de supermercado abandonado en las vías antes del accidente, pero fue demasiado tarde para evitar la colisión. A pesar del incidente, algunos pasajeros decidieron continuar su viaje en el Subway, utilizando un tren alternativo.

