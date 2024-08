- El transportista prowler propone condiciones: no misiles estadounidenses y ninguna ayuda a Ucrania

Presidenta de BSW, Sahra Wagenknecht, solo entrará en acuerdos de coalición después de las elecciones estatales del este de Alemania si las estipulaciones de política exterior de su partido se incluyen en el acuerdo de coalición. "Solo nos uniremos a partidos con los que podamos concordar en un contrato mutuamente beneficioso que abarque nuestras prioridades políticas", compartió Wagenknecht con la agencia de noticias AFP. Esto incluye la política exterior, agregó, "que es una preocupación importante para nosotros".

Wagenknecht: Abandono de misiles estadounidenses y ayuda a Ucrania esencial en el acuerdo de coalición

La alianza liderada por BSW rechaza la propuesta de desplegar misiles de alcance intermedio de EE. UU. en Alemania y envíos adicionales de municiones a Ucrania. "Es crucial que el acuerdo de coalición establezca nuestra posición sobre estos temas", destacó Wagenknecht. Un futuro gobierno estatal debe abogar por estas cuestiones a nivel nacional - un requisito previo para la participación de BSW en un gobierno estatal para Wagenknecht.

Wagenknecht descartó objeciones de que sus demandas no podrían implementarse a nivel estatal. "Sin embargo, un gobierno estatal puede expresar sus preocupaciones e influir para lograr un cambio de política", aseguró. El BSW no garantiza que su elección cambie instantáneamente la política nacional, pero un gobierno estatal con la participación de BSW "trabajará para modificar la política".

Mirando hacia posibles coaliciones gubernamentales, Wagenknecht hizo un llamado especial a los Cristianos Demócratas. "Espero que, después de las elecciones, la CDU reconozca su responsabilidad de formar un gobierno estable". En particular, las personas en Turingia buscan un gobierno estable y capaz de mayoría después de cinco años de gobierno de minoría.

Elecciones en Alemania Oriental: Coalición con BSW solo con la aprobación de Wagenknecht

Wagenknecht recently declared her intention to have a say in any coalition negotiations. Anyone aiming to form a coalition with the BSW must also engage with her, the Bundestag Member told AFP. Yet, she clarified that she wouldn't be present at every coalition meeting during the federal budget negotiations in September's Bundestag. She will, however, collaborate closely with the local leading candidates to make decisions.

Wagenknecht continues to advocate for the planned party rebranding after the federal election. It would be "certainly judicious" to find a new name if the party performs well in the next Bundestag election. "Given our strength, there will be more heads carrying the party", she added. She also wishes to "simply and directly avoid making politics for the following 30 years". Nevertheless, the BSW abbreviation will be retained - "we're delighted if it gradually becomes familiar to people that we are the BSW".

New state parliaments will be elected in Thuringia and Saxony on Sunday. In both states, the AfD leads the polls, followed by the CDU and then the BSW.

The BSW, led by Chairperson Wagenknecht, has expressed a strong stance against the deployment of US missiles in Germany and further aid to Ukraine in their coalition agreements. She emphasized, "It's crucial that the coalition agreement outlines our position on these matters".

In her pursuit of forming a stable government in eastern Germany, Wagenknecht highlighted the importance of the Christian Democrats (CDU) in post-election coalition negotiations, stating, "I hope that, post-election, the CDU recognizes its responsibility to form a stable government".

