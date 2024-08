- El tráfico aéreo en el aeropuerto de Colonia-Bonn se reanuda

Las operaciones de vuelo en el Aeropuerto de Colonia/Bonn, que se vieron afectadas por una acción de protesta de los activistas climáticos de The Last Generation en la mañana temprano, han reanudado. Sin embargo, aún pueden haber retrasos, anunció el aeropuerto. Anteriormente, personas no autorizadas habían accedido al área de la pista del aeropuerto de Colonia/Bonn.

Aproximadamente a las 5:45 AM, se informó que dos personas se habían pegado a una entrada que conduce a una pista de aterrizaje, dijo un portavoz de la Policía Federal. Se espera que sean retiradas por la mañana. Además, se busca a una tercera persona que podría estar en la plataforma, dijo el portavoz. Se descubrió un agujero en una valla en el aeropuerto.

The Last Generation informó de varias acciones en aeropuertos de todo el país. Según su informe, dos activistas con chalecos amarillos de advertencia ingresaron a los aeropuertos de Berlín-Brandenburg, Stuttgart, Núremberg y Colonia/Bonn.

"Expresaron pacíficamente su resistencia mostrando pancartas con los lemas 'El petróleo mata' y 'Firma el tratado'", informó la organización en un comunicado. "No se ingresó a las pistas."

