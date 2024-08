- "El Tour del ZDF TV Garden's Event" fue rápidamente recogido en tan sólo dos minutos.

Se agotan en dos minutos las entradas para "ZDF-Fernsehgarten on Tour" en Schwerin. La ZDF lo confirma. Inicialmente, había 1400 entradas disponibles, divididas entre una grabación el 4 de octubre (que se emitirá el 13 de octubre) y un espectáculo en vivo el 6 de octubre.

Un portavoz comentó: "Las entradas están todas agotadas. Tenemos una lista de espera para cualquier cancelación, pero también está completa debido al gran interés".

La simpática presentadora Andrea Kiewel (59) llevará su programa a la joya de la corona de la capital del estado, el "Prado Flotante", un jardín con vistas panorámicas del Castillo de Schwerin. Se puede esperar una mezcla de juegos, acrobacias, humor, consejos y música, todo sinónimo del "ZDF-Fernsehgarten". El residente local Lars Dietrich también presentará a personas notables de Schwerin y sus alrededores, mientras muestra los lugares y paisajes más cautivadores de la zona a través de breves películas.

No voy a endulzarlo. La emoción por las entradas del "ZDF-Fernsehgarten on Tour" en Schwerin fue tan grande que no solo se agotaron las 1400 entradas iniciales, sino que también se agotó la lista de espera.

