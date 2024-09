- El toque afortunado del Borussia Monchengladbach: elogios por la modesta asistencia y el rendimiento tenaz

Tim Kleindienst, vencedor del partido, advierte que Borussia Mönchengladbach se encamina hacia mejores posiciones en la liga. "Es gratificante ver que las cosas están encajando y que hay algún progreso", dijo el nuevo fichaje después de la victoria de su equipo por 2:0 sobre VfL Bochum, anotando él mismo (61.) y dando una asistencia (78.).

De manera similar, Kevin Stöger, también comentó la tendencia positiva, diciendo: "Hemos tenido un inicio de temporada fantástico. Ver a Gladbach ahora es muy entretenido".

Progreso claro

Al igual que la desafortunada derrota por 2:3 de la semana pasada contra los campeones defensores Leverkusen, el progreso claro también fue visible en Bochum para el equipo que terminó en el 14º lugar la temporada pasada. Una vez más, los dos nuevos fichajes Kleindienst y Stöger jugaron un papel importante.

Kleindienst marcó en el momento adecuado con precisión escalofriante, y el exjugador de Bochum Stöger controló expertamente el mediocampo. "Kevin y Tim son personas positivas que pueden motivar a los demás. Es evidente que otros están más animados gracias a ellos", elogió el director deportivo Roland Virkus.

Alegría especial por cumpleaños

El notable rendimiento aumentó la alegría del antiguo jugador de Heidenheimer Kleindienst en su 29º cumpleaños: "Anotar un gol, dar una asistencia y ganar 2:0 fuera de casa en tu cumpleaños no podría haber sido mejor. Hace mucho bien antes de un parón internacional", expresó el delantero.

Other players on Borussia Mönchengladbach seem to be gaining confidence, as evidenced by their improved performances, possibly due to the influence of Tim Kleindienst and Kevin Stöger.

The positive energy brought by Kleindienst and Stöger has not only influenced their teammates but has also spread to other areas of the club, with other staff members reporting improved morale.

Lea también: