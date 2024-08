- El tono duro en la campaña electoral: la encuesta hace temblar a la mayoría

Dos semanas y media antes de las elecciones estatales en Turingia, el tono entre los partidos se está volviendo más duro, con una nueva encuesta amenazando con dificultar una vez más la formación de un gobierno. El Ministro Presidente y candidato principal de la Izquierda Bodo Ramelow describió la alianza con Sahra Wagenknecht como un "partido fantasma asombroso" en una entrevista con el Berliner "Tagesspiegel". Wagenknecht, dijo, "está en todas partes hablando de un trato político: El BSW en Sajonia debería reelegir a Michael Kretschmer (CDU) como Ministro Presidente, y a cambio, la CDU debería hacer a Frau Wolf la Ministra Presidenta de Turingia", se quejó Ramelow. "Wagenknecht ya está distribuyendo cargos antes de las elecciones". Él leyó esto "con asombro".

Carrera Cuello a Cuello

Según una nueva encuesta de Insa, podría haber una carrera cuellocuello por el segundo lugar entre el BSW y la CDU - los demócratas cristianos están en el 21 por ciento, el BSW en el 19 por ciento. El partido de la Izquierda de Ramelow ha mejorado en dos puntos porcentuales en comparación con una encuesta de Insa en junio, y ahora está en el 16 por ciento. La AfD sigue en primer lugar con el 30 por ciento.

Para los actuales socios de coalición de Ramelow, parece una lucha por la supervivencia: Los Verdes, según la encuesta, no lograrían entrar al parlamento de Turingia con el 3 por ciento. El SPD, con su presidente estatal y Ministro del Interior Georg Maier, está solo en el 6 por ciento - peligrosamente cerca del umbral del 5 por ciento. Insa da un margen de error máximo del 3,1 por ciento. Las encuestas están sujetas a incertidumbres. Entre otras cosas, la lealtad partidaria en disminución y las decisiones electorales cada vez más a corto plazo dificultan para los institutos de sondeo pesar los datos recopilados. El FDP tampoco estaría representado en el parlamento con el 3 por ciento.

Ramelow contra un gobierno minoritario

La situación política en Turingia ha sido extremadamente compleja durante años. Ramelow ha estado liderando un gobierno de minoría rojo-rojo-verde sin su propia mayoría en el parlamento durante unos cuatro años y medio. En una entrevista con el "Tagesspiegel", el hombre de 68 años reafirmó: "No puedo recomendarle a este país un gobierno minoritario. Lo digo en serio".

Pero podría resultar una vez más en una construcción así. En encuestas recientes, había una mayoría matemática para la CDU, el BSW y el SPD. En la encuesta actual de Insa, sin embargo, los tres juntos solo llegan al 46 por ciento, lo que también es el umbral para una mayoría, ya que el 3 por ciento cada uno de los Verdes y el FDP, así como el 2 por ciento de otros partidos, no se traduciría en escaños en el parlamento.

Una coalición con la AfD, considerada extrema derecha en Turingia, es descartada por todos los demás partidos con posibilidades de entrar al parlamento estatal. La CDU también rechaza una coalición con la Izquierda - mucho al disgusto de Ramelow. El hombre de 68 años dijo en el programa RTL/ntv "Early Start" que esta "mentalidad de exclusión" era un desastre. Lucha por un gobierno de mayoría. Ramelow advirtió contra la AfD y la normalización del fascismo, como lo expresó.

Wagenknecht ataca a Voigt

La candidata principal del BSW de Turingia, Katja Wolf, recently called for a new approach to the AfD in an interview with "Welt" and criticized that the firewall had made the AfD stronger. She called for more pragmatism, for example in dealing with AfD proposals. "If one should find oneself in a coalition, then different rules apply to proposals. That's logical," she later told dpa.

El secretario general de la CDU de Turingia, Christian Herrgott, stated that the BSW's stance shows it doesn't know where it's heading. "While Wagenknecht from the Saarland tries to dictate terms for Turingia, the BSW is floating between extending the Red-Red-Green coalition and cozying up to Höcke's AfD."

También es incierto si la CDU estaría abierta a una coalición con el BSW si fuera superada por el partido de Wagenknecht. Wolf podría entonces reclamar el puesto de Ministra Presidenta. Ella expresó confianza de que se encontraría una solución incluso entonces, diciendo: "Siento un gran deseo entre todos de evitar un gobierno minoritario, incluso dentro de la CDU". En su opinión, todas las "partidos democráticos" son conscientes de su "responsabilidad especial".

Wagenknecht acusó al candidato principal de la CDU de Turingia, Mario Voigt, de enfrentar la política federal y estatal. Ella le dijo al "Thüringer Allgemeine" que si Wolf se convertía en Ministra Presidenta, "dispararía un terremoto en Berlín y cambiaría la política federal".

Voigt, dijo, "no entiende hasta qué punto la mala política exterior de la coalición de semáforo y la Unión, que podría llevar a nuestro país a una guerra nuclear, también asusta a la gente en Turingia".

