- El título de la nueva canción es una referencia a Kanye West

Taylor Swift (34) ha enviado otro mensaje oculto con un título de canción. La estrella del pop es conocida por procesar sus propias experiencias en sus canciones, lo que a menudo lleva a los fanáticos a especular sobre las personas a las que se canta. Por ejemplo, se cree que la canción "thank you, next" está dirigida a Kim Kardashian (43). La versión en vivo ahora tiene un nuevo título que parece hacer referencia a su exesposo, Kanye West (47).

"thank you, next" se convierte en "thank You aimEe"

El 15 de agosto, Swift lanzó una mezcla en vivo de "thank You aimEe" y "Mean", que interpretó en su "Eras Tour" en Londres. Esta vez, reordenó las letras mayúsculas en el título de la primera canción para escribir YE en lugar de KIM, el nuevo nombre de Kanye West.

En "thank you, next" (o "thank You aimEe"), Swift describe a un acosador de la escuela secundaria. Los fanáticos interpretan esto como una indirecta hacia Kim Kardashian, especialmente dado las tres letras mayúsculas en el título. Swift y Kardashian tuvieron una pelea pública en 2016, con Kardashian defendiendo a su entonces esposo Kanye West después de que él la insultara y la llamara "perra" en una canción.

Un guiño al éxito en las listas?

El "homenaje" de Swift a Kanye West podría ser un guiño a su reciente derrota en las listas. Su álbum "The Tortured Poets Department", del que es "thank you, next", ha estado en el número uno de las listas Billboard 200 durante 14 semanas consecutivas. Esto impidió que West y Ty Dolla $ign (41) alcanzaran el primer lugar con su recién lanzado álbum, debutando en el número dos en su lugar.

