El titán bávaro Thomas Müller supera otro hito significativo

La racha de récords continúa, incluso en la Liga de Campeones: el incansable Thomas Müller ha alcanzado ahora 152 apariciones en el torneo de élite para el FC Bayern con su participación contra el Dinamo Zagreb, convirtiéndose en el único poseedor del récord de más partidos de la CL para un solo club, superando los 151 partidos de Xavi Hernández en el Barcelona. En el primer partido de la Liga de Campeones de la nueva temporada, el Müller de 34 años entró en lugar de Jamal Musiala en el minuto 68.

El legendario portero Iker Casillas y Lionel Messi han hecho cada uno 150 apariciones para un club (Real Madrid y Barcelona respectivamente), mientras que Cristiano Ronaldo ostenta el récord absoluto con 183 partidos para el Real, la Juventus de Turín y el Manchester United. Si Müller podrá igualar eso es incierto, dado que su contrato con los campeones del mundo de 2014 está previsto que expire al final de la temporada. Müller recently bade farewell to the national team after the home European Championship.

Müller había superado anteriormente el récord del legendario portero Sepp Maier con su 710.ª aparición en competiciones oficiales para el Bayern. Fue honrado por el CEO Jan-Christian Dreesen y el presidente Herbert Hainer antes del partido de Zagreb, recibiendo una figura de madera tallada como regalo. "Nuestro antiguo presidente Karl-Heinz Rummenigge dijo en una ocasión que si tuvieras que tallar a un jugador del Bayern, tendrías que encargárselo a Thomas Müller a los mundialmente famosos talladores de madera de Oberammergau. El club lo tomó en serio", comentó Hainer.

De manera similar, Harry Kane también hizo historia. Se convirtió en el máximo goleador de Inglaterra en la Liga de Campeones. El capitán de la selección inglesa aumentó su cuenta de goles en la Liga de Campeones a 33 en el partido contra el Dinamo Zagreb, dejando atrás a su compatriota Wayne Rooney (30 goles) y al legendario del Bayern de Múnich Arjen Robben (31). Robben impulsó al Bayern de Múnich a la victoria en la Liga de Campeones contra el Dortmund en Wembley en 2013.

Después de su hat-trick contra el Holstein Kiel en la Bundesliga el fin de semana pasado, el exestrella del Tottenham Kane logró su primer hat-trick en la Liga de Campeones para el Bayern el martes. Kane es solo el cuarto jugador en lograr esta hazaña para el equipo de Múnich antes que él, habiendo marcado tres penales contra el Dinamo Zagreb y uno de un tiro de Kimmich. Anteriormente, Kane había marcado dos dobletes para el Bayern en la Liga de Campeones: contra el Galatasaray de Estambul en noviembre de 2023 y contra la Lazio de Roma hace medio año. En total, Kane ahora tiene 53 goles en competiciones oficiales para el FC Bayern.

