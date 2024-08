- # El tiro lateral contra Quentin Tarantino #

George Clooney (63) concedió una entrevista a la revista "GQ" junto a su amigo y coprotagonista de "El lobo de Wall Street" Brad Pitt (60), en la que hablaron sobre Quentin Tarantino (61). Clooney abordó un comentario menos halagador que el director había supuesto que había hecho sobre él.

¿George Clooney no es una estrella de cine?

"Recientemente, Quentin dijo algo sobre mí que me dejó un poco descolocado", dijo el actor sobre Tarantino, con quien trabajó en "From Dusk Till Dawn" en 1996. "Hizo una entrevista en la que hablaba sobre estrellas de cine y mencionó a Brad [Pitt] y a otra persona, y luego dijo: '¿Y George? No es una estrella de cine'. Y luego dijo algo como: 'Nombra una película desde el milenio'. Y pensé: 'Desde el milenio. Eso es básicamente toda mi puta carrera'".

Después de que Brad Pitt se riera en la entrevista sobre el incidente, Clooney bromeó: "Ahora pienso: 'Vale, tío, que te den'. No tengo problema en meterme con él. Él también lo ha hecho". En un tono más conciliador, Clooney añadió: "Pero no, tenemos mucha suerte de haber trabajado con estos grandes directores. Dirigir y escribir son lo que te mantiene vivo. Y lo aprendí después de hacer algunas películas realmente malas. No puedes hacer una buena película con un mal guión".

Clooney también tuvo palabras contundentes sobre otro director en la entrevista. El actor trabajó con David O. Russell (65) en la película de guerra satírica "Three Kings" en 1999, y se sabía que hubo conflictos en el rodaje. "Solo quiero trabajar con personas que disfruten de lo que hacen", dijo Clooney en la entrevista. "Cuanto más viejo te haces, más importante es tu tiempo. Cinco meses de tu vida es mucho. No es solo hacer una película realmente buena como 'Three Kings' y tener un tipo miserable como David O. Russell haciéndome la vida difícil, y la vida difícil a todo el equipo. No merece la pena. No a esta altura de mi vida. Solo para tener un buen producto".

En la misma entrevista, Brad Pitt elogió la respuesta de George Clooney al comentario de Tarantino, diciendo: "George lo maneja muy bien". Más tarde, al hablar sobre los directores con los que han trabajado, Pitt mencionó: "George y yo hemos tenido el privilegio de trabajar con Quentin, que Clooney mencionó antes, así como con David O. Russell".

