El Tenista de Mesa Dios-Shaker es "brutalmente dominado"

El siguiente gran éxito deportivo alemán está llegando a su fin, al menos en el escenario internacional: Timo Boll se retira a los 43 años. Aún muestra destellos de su antigua forma en el evento olímpico por equipos, pero la cima ya no está a su alcance.

Timo Boll y Thomas Gottschalk tienen algo en común. No se ajustan a los horarios previstos. Una vez, el insert de ZDF durante "Wetten dass...?" se hizo legendario, indicando que el presentador estaba tardando un poco más. Gottschalk charlaba como un campeón del mundo y siempre se retrasaba. Los programas siguientes se retrasaron varios minutos. Boll solo puede reír cansadamente al respecto. Él se retrasó por años, por más de una década! Ahora ambos han terminado, y la estrella del ping pong ha llegado al panteón de los dioses del deporte alemán, junto a Dirk Nowitzki, Boris Becker, Michael Schumacher y otros.

Originalmente, la leyenda del ping pong anunció tarde el martes por la noche después de su último partido internacional que había querido jugar hasta finales de 2020 y luego hacer una apprenticeship. Había abandonado hace mucho tiempo ese plan. Boll ahora tiene 43 años (!) y sigue siendo un gran jugador en la mesa, pero ya no es el gigante que fue durante años, quien lo convirtió en una gran amenaza para el imperio chino de ping pong. Lideró las clasificaciones mundiales varias veces, pero nunca se convirtió en campeón del mundo o campeón olímpico. Tiene dos medallas de bronce y ocho medallas de oro en los Europeos en su carrera, lo que lo convierte en el campeón récord en los campeonatos continentales.

También está altamente decorado en los Juegos Olímpicos, no individualmente, pero con el equipo. Ganó dos medallas de plata (2008 y 2021) y dos medallas de bronce (2012 y 2016). Y habría querido añadir una última medalla a esta lista. Pero este sueño de un final perfecto estalló contra los suecos como osos alrededor de Kristian Karlsson, medalista de plata individual Truls Moregardh y Anton Kallberg, quien defeated Boll en el partido decisivo 3-1. "Hay razones por las que dije que después de los Juegos Olímpicos es el final. Me está costando cada vez más jugar a este nivel alto. Hoy, no lo logré del todo", dijo en la ARD.

En muchos momentos, el de 43 años aún puede mantenerse al día con los mejores del mundo. Pero el látigo cruje menos menudo, la derecha ya no sale casi. La consistencia se ha ido. Eso también fue el caso el martes por la noche. Después de perder los dos primeros sets por poco, luchó impresionantemente contra la derrota. Sacó por última vez al "cerdo de lucha de la Odenwald" (este apodo se lo dio su amigo Dirk Nowitzki). Boll jugó agresivamente, valientemente, ganó rallies largos gracias a su propia fuerza y no gracias a los errores de su oponente. Una derrota 0-3 habría sido indigna de la carrera legendaria. Ha moldeado este deporte como pocos otros. Mezcló tanto la dinastía china que entrenaron clones del alemán que debían imitar el juego del "intruso" difícil de leer y siempre muy variable. Es difícil de creer: incluso en el Reino Medio, Boll encontró muchos fans, disfrutó de gran respeto. En su última aparición allí este año, más de 10,000 fans lo vitorearon.

Y fue un modelo a seguir para muchos jugadores. Por ejemplo, para Felix Lebrun, el niño prodigio francés de 17 años que agitó los Juegos de Verano con su potencia de golpeo y también nació para desafiar el imperio chino, perhaps even to turn the table tennis order upside down. En su país natal, se desató un gran alboroto, comparable al alrededor de la estrella del fútbol Kylian Mbappé.

El tiempo del gigante alemán ha llegado a su fin. Y esto sucedió con gran estilo en el Sud 4 Arena, que se había convertido en un punto caliente de atmósfera en París. Por supuesto, estaba completo. El rey Carlos Gustavo de Suecia estaba presente, quien podía celebrar triunfos deportivos en esos días. Primero admiró el récord mundial del pole vault Armand Duplantis y lo abrazó, luego fue testigo del renacimiento de la nación de table tennis sueca, que una vez tuvo grandes héroes como Jan-Ove Waldner, Jörgen Persson y Mikael Appelgren. Si la generación actual puede seguir sus pasos, remains to be seen. Pero los chicos definitivamente tienen el talento para ello.

Y otro gigante había venido a ver a Boll: Dirk Nowitzki, un buen amigo durante años y un asesor de carrera durante igual tiempo. "Lleva años diciendo, 'Finalmente, hagamos algo juntos'. Siempre he resistido, pero ahora es el momento", dijo Boll, al menos en el escenario internacional. Ya había anunciado en mayo que quería jugar un año más por su club local, Borussia Düsseldorf. "Un gran se va. Me alegro de que haya funcionado para estar aquí", dijo el ex campeón de la NBA Nowitzki. "Conocí a Timo en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Hemos sido muy buenos amigos desde entonces. Nos vemos a menudo. Es un tipo muy agradable."

¡Qué escenas emocionales cuando Boll golpeó su último revés! Primero, el de 43 años sonrió brevemente, luego las emociones lo abrumaron. El público se puso de pie y gritó su nombre. No solo los fans alemanes, sino todos. Inclusive los suecos, que se alinearon respetuosamente y aplaudieron. Boll saludó al público con las manos y se cubrió la cara con la toalla. Se secó las lágrimas. "Cuando vinieron los aplausos con mi nombre, me golpeó duro".

"Puedo estar bastante satisfecho con cómo han ido los últimos 25 años", dijo Boll. "Y realmente lo extrañaré. Pero todo ha sentido correcto hasta ahora". La inevitable tristeza de la despedida estaba naturalmente presente. "Conozco a los chicos desde hace tanto tiempo, he estado jugando con Dima durante 18 años, es realmente como una pequeña familia", dijo Boll. "Ya estoy muy emocional. No sé exactly qué viene después para mí". Antes del legendario jugador de tenis de mesa, varias grandes figuras deportivas alemanas ya se habían retirado: la ícono del tenis Angelique Kerber, la leyenda de la playa Laura Ludwig, y la campeona olímpica de 3x3 Svenja Brunckhorst. Para el campeón mundial de gimnasia Lukas Dauser, estos fueron los últimos juegos, y también podría retirarse por completo. Lo mismo podría aplicar a "Hammer-Schorsch", la leyenda del voleibol Georg Grozer.

Nowitzki al menos se lleva su miedo al vacío: "Hay muchos tiempos hermosos por delante para él", le dijo el leyenda del baloncesto a la agencia de prensa alemana. "Los atletas siempre tenemos un poco de miedo de parar. Si has estado haciendo algo durante 20, 25, 30 años, inevitablemente hay un cierto vacío al principio. Pero la vida después no es tan mala como suena". Y la apprenticeship bancaria originalmente planeada, que presumiblemente sería menos emocionante, no sucederá. Eso está claro.

