El tenis me dio la capacidad de ser alguien": Julie Heldman habla de la depresión y de reprimir los malos tratos

El hecho de que esté dispuesta a contar su historia en vísperas de su primera aparición pública importante en el mundo del tenis en siete años es aún más notable si se tienen en cuenta los problemas emocionales y la enfermedad mental a los que se ha enfrentado y contra los que ha luchado.

Heldman disfrutó de una exitosa carrera como jugadora, ganando 22 títulos individuales en una época plagada de algunos de los nombres más emblemáticos del tenis femenino: puede presumir de haber vencido a Billie Jean King, Margaret Court, Chris Evert, Martina Navratilova y Virginia Wade.

De hecho, es una de las figuras más significativas de la historia del tenis femenino. Fue una de las Nueve Originales, el grupo de jugadoras que renunciaron a la amenaza de suspensión para unirse al Circuito Virginia Slims, que acabaría formando la base del WTA Tour.

Fue una rebelión; una revuelta contra la United States Lawn Tennis Association (USLTA), que supervisaba una asombrosa desigualdad entre los premios en metálico pagados a los jugadores y a las jugadoras. En el Abierto de Italia de 1970, Ilie Nastase recibió 3.500 dólares por ganar el título masculino, mientras que King sólo se llevó 600 dólares por la victoria en la prueba femenina.

El juego femenino cambiaría aún más en 1973, con la famosa victoria de King en la Batalla de los Sexos sobre Bobby Riggs, que impulsó el floreciente mundo del tenis profesional femenino. Sin embargo, seguía siendo una escuela dura para cualquier deportista femenina.

"Era muy difícil que te tomaran en serio", recuerda Heldman. "Hay que tener en cuenta ese prejuicio inherente: que los hombres deben mandar y que a las mujeres hay que dejarlas hacer.

"A cada una de nosotras se nos veía como parias. Teníamos músculos en una época en la que las mujeres no debían tenerlos; algunas de nosotras éramos gays; algunas intentábamos hacer algo que supuestamente las mujeres no debían hacer.

"Los hombres nos atacaban a menudo, así que siempre estábamos unidas, nos gustáramos o no. En mi instituto no había ninguna otra chica que practicara deporte. Lo que ocurría entonces era como otro mundo. Teníamos que ser las pioneras".

Sin embargo, la relación de Heldman con el tenis, un deporte en el que llegó a ser la quinta mejor jugadora del mundo, tiene una complejidad poco común, pero también fue uno de los que más problemas le causó.

Hija de Gladys Heldman, una fuerza motriz indomable en el advenimiento de la gira Virginia Slims, la suya es la historia de una lucha imposible, centrada en la relación entre madre e hija, el abuso emocional y la supervivencia en medio de décadas de enfermedad mental no diagnosticada.

Desde la publicación el año pasado de las memorias de Julie, Driven (Impulsada), un catálogo de fuerza en la adversidad, desvelar los detalles de una vida profundamente compleja se ha convertido en una tarea más fácil; poner la pluma sobre el papel sirve de catarsis a toda una vida de secretos reprimidos.

"Es absolutamente extraordinario", reflexiona Heldman sobre su próximo regreso al mundo del tenis. Por la emoción de su voz, está claro que lo dice en serio.

Teniendo en cuenta todo a lo que se ha enfrentado, en muchos sentidos, se trata de un triunfo personal que supera gran parte de lo que la ex número 2 de Estados Unidos logró con la raqueta en la mano. Dice mucho del poder debilitador de la enfermedad mental que alguien que prosperó ante el público -como jugadora y luego como presentadora- se haya sentido tan incapaz de dar la cara.

"Siempre me cuesta más cuando hay mucha gente alrededor", confiesa. "El hecho de que pueda siquiera pensar en ir es bastante emocionante".

Los efectos de una infancia de abusos emocionales la han llevado a enfrentarse a toda una vida de dificultades. Mucho después del final de su carrera como actriz, Heldman fue diagnosticada de bipolaridad, un trastorno que -al menos- ha dado contexto a algunas de sus dificultades.

Aunque Gladys desempeñó un papel inmenso en la construcción del futuro del fútbol femenino, el trato que dispensó a Julie fue cruel. Era la maternidad, pero sin la maternidad. Julie pasaría la mayor parte de sus años de formación aislada, privada de empatía y menospreciada con regularidad.

Al mismo tiempo, sin embargo, hay un orgullo inmortal en lo que su madre logró. Gladys, a pesar de sus defectos, también sufrió una infancia carente de compasión materna. En 2003 se quitaría la vida.

Era una mujer intrépida que defendía la causa femenina en un mundo casi exclusivamente masculino. De hecho, Gladys ingresaría en el Salón Internacional de la Fama del Tenis en 1979, toda una hazaña para una promotora y editora; fundó la influyente revista World Tennis.

"Una de las razones por las que quería escribir el libro era para explicar esta cosa tan increíble", explica Julie. "Estoy completamente orgullosa de mi madre y de todo lo que hizo por el tenis y todo lo que consiguió.

"¿Me quería? Creo que la respuesta es sí. Pero en muchos aspectos era incapaz de mostrar empatía. Le resultaba muy difícil mostrar emociones. Aunque en el fondo había algún tipo de amor, le resultaba muy difícil demostrarlo de forma normal".

En sus memorias, Julie describe a su familia como poseedora de todas las características de una secta. Escribe sobre "un líder extremadamente fuerte; aislamiento del resto del mundo; control, coacción y abuso por parte del líder".

Es un cóctel de sentimientos que la dejó con un profundo conflicto interno. "Diferenciar a mi madre de la mujer que tanto hizo por el tenis femenino ha sido, durante muchos años, casi imposible", afirma.

En 1970, Julie intentaría suicidarse. Pero, casi medio siglo después, es una época de su vida que Heldman, que ahora tiene 73 años, puede recordar sin resentimiento y con la claridad de lo que impulsaba sus acciones.

"Es importante que todos -deportistas y no deportistas- sepan que si algo va mal, pueden recibir ayuda", dice, sin que nadie se lo pida, con la sabiduría y la conciencia de alguien que conoce muy bien los retos que conlleva vivir con una enfermedad mental.

"La ayuda puede consistir en un amigo que te escucha o en alguien capacitado para orientarte. Pero si crees que estás solo o si creces en un entorno en el que crees que tienes que ganar, eso va a causar su propio daño.

"Encontrar el lugar al que acudir es realmente importante. Lo que he visto en el deporte es que, con todo el dinero y toda la gente implicada, una persona puede sentir que se pierde entre las grietas. Siempre hay un lugar al que los competidores pueden acudir".

De su propia experiencia, admite que, en sus momentos más bajos, careció de ese refugio seguro. "Después de mi intento de suicidio, no sabía adónde ir. El único lugar al que sabía que podía ir era a la pista de tenis. Sin embargo, nadie tenía ni idea de por lo que estaba pasando. El hecho de que nadie lo supiera me afectó enormemente.

"En muchos sentidos, el tenis, ganar al tenis y tener éxito fue una gracia salvadora porque me dio la capacidad de ser alguien.

"Así me sentía cuando ganaba. Así que el tenis se convirtió en la única cosa a la que podía recurrir; pero en sí mismo, el tenis también era perjudicial para mí.

"Con mi madre, si ganaba me decía que era lo mejor que había hecho nunca, pero si perdía me sentía fatal. Pero en cualquier caso, aunque fuera la mejor, a menudo me menospreciaba. Era como vivir en el filo de la navaja: condenada si ganaba y condenada si perdía".

La verdadera atracción de la carrera eran los viajes, ya que el estatus de Heldman entre las mejores del mundo le permitía volar a Buenos Aires, Sudáfrica, Londres y Australia en una época en la que ese estilo de vida era tan envidiable como poco común. Sin embargo, su propia situación personal trajo consigo una presión que, según ella, hizo que la vida como tenista profesional fuera difícil de apreciar.

"Disfrutaba pegando fuertes golpes de derecha, disfrutaba construyendo bien un punto. Pero no me sentía tan feliz cuando entraba en una pista de tenis", admite.

"Había tantas cosas envueltas en el tenis, incluido el hecho de que mi madre dominaba el mundo del tenis. Estaba involucrada en lo que yo hacía, lo que me parecía peligroso. La gente me decía lo maravillosa que era, así que, en cierto modo, estaba atrapada en un mundo en el que me sentía doblemente atrapada".

"Nadie [en el tenis] lo sabía y nadie en mi familia hablaba de [los abusos]", recuerda Heldman. "En realidad, ni yo misma comprendía que lo que estaba viviendo era importante. Eso fue y ha seguido siendo una de las cosas más difíciles para mí: esa sensación de que nadie lo entendería, pero yo tampoco.

"Por lo tanto, era casi incomprensible que otras personas considerasen difícil la forma en que crecí. Unir todo eso ha sido lo más difícil".

Sencillamente, al haber pasado gran parte de su infancia sola, la suya era la única educación que conocía. No había razón para no creerlo.

El proceso de empezar a comprender, explica, ha sido polifacético. Empezó con la terapia: "Lloré durante tres días", cuenta cuando su terapeuta le dijo que sus experiencias infantiles no habían sido normales.

"A las pocas sesiones me explicó que otras familias no me habrían tratado así. Me dijo que esto no tenía por qué pasar".

Pero quizá lo más significativo para explicar la lucha de Heldman consigo misma durante toda su vida es que ha llegado a comprender su propio conjunto de circunstancias.

No sólo puede comprender ahora una juventud a menudo llorosa y solitaria, sino que ha sido capaz de reconocer la raíz de lo que ella describe como su "volatilidad" en la cancha.

Heldman hace una pausa mientras recuerda una anécdota del pasado reciente. "Una de las antiguas jugadoras me dijo: 'Ahora me gustas más que antes', y empecé a comprender que yo podía haber sido brusca y difícil.

"Eso era porque no entendía lo que pasaba y porque no recibía ayuda muchas veces. Era difícil ser de otra manera: nunca quise ser chocante y difícil".

Es una historia que resume todo lo que conlleva la bipolaridad: los episodios de depresión que acompañan a los periodos de energía maníaca.

"La manía, para mí, se siente como una segunda naturaleza", explica Heldman. "Siempre me he esforzado demasiado, así que no sé que las cosas van mal si empiezo a funcionar a un nivel muy alto. Engancha con lo que hago, que es ser impulsivo y hacer todo lo posible.

"La depresión, en cambio, la tengo muy clara. Cuando empiezo a sentirme mal, a menudo dejo de ser capaz de funcionar, incluso de levantarme de la cama o de hablar por teléfono con la gente. Utilizar el teléfono puede parecer desalentador. Durante muchos años no tenía ni idea de por qué me pasaba.

"A veces me pasaba cuando jugaba al tenis, lo cual era difícil porque no podía funcionar. La parte positiva puede ser tan sorprendente, pero la negativa puede ser terrible.

"Si no puedo funcionar, no puedo tener éxito. Si no puedo triunfar, no puedo sentirme bien. Siempre ha sido así".

Junto a sus traumas infantiles y el estrés inherente a los torneos de tenis, cuenta su trastorno bipolar -y los efectos nocivos de su medicación- entre los cuatro principales culpables de su lucha mental.

Sin embargo, Heldman también señala la revelación de su trastorno bipolar como otro paso crucial en su camino hacia la comprensión de los acontecimientos de su propia existencia. "La química de mi cerebro iba en distintas direcciones al mismo tiempo", explica Heldman. "Me dijeron que tenía un diagnóstico dual: tanto el abuso infantil como la bipolaridad".

Con la ayuda de la terapia, también fue un diagnóstico que ha permitido a Heldman unir las piezas del rompecabezas de toda su vida.

"Ahora puedo mirar atrás y ver por qué pasé por ciertas cosas", dice. "He pensado por qué me enfadaba tan a menudo y por qué pensaba que no tenía amigos. La verdad es que no tenía amigos porque no conocía a la gente. Crecí sin los demás.

"Por eso me enfadaba tan a menudo: algo se agitaba profundamente en mi interior y era algo que no entendía. Hay mucha gente en el mundo del tenis que tiene 'cosas' [que les mueven]. La mía era mi historia y lo que me pasó fue grave".

Con el paso del tiempo, Heldman ha encontrado la forma de matizar el mantra de ganar a toda costa que le metieron a la fuerza en la psique cuando era niña y que agudizó los problemas a los que se ha enfrentado en la edad adulta.

Una crisis catastrófica que la obligó a retirarse de la empresa que codirigía junto a su marido, Bernie, también ha tenido algo que ver, paradójicamente.

"Una vez que ocurrió, no pude hacer gran cosa", explica. "Me enseñó una lección en sí misma: que podía tener una vida aunque no tuviera logros, que había mucho por lo que alegrarse al levantarse cada día y tener una familia".

"Antes me sentía muy bien si ganaba, pero enseguida me sentía fatal porque tenía la sensación de que iba a pasar algo horrible. Ahora, puedo sentarme y comprender que hice cosas buenas. Por fin puedo mirarlo y darme cuenta: estoy orgullosa de lo que hice y puedo sentir ese orgullo ahora que me siento más en paz".

A medida que la cautivadora charla se acerca a su fin, Heldman guarda un breve silencio mientras reflexiona sobre la noción de arrepentimiento. ¿Podrían su carrera y su vida adulta haber seguido un camino distinto de haber pertenecido a una época diferente? ¿Podría la apreciación moderna de la enfermedad mental haberle proporcionado una mayor y más temprana comprensión de sus propios problemas? ¿Podría una infancia alternativa haberla llevado a una carrera tenística aún mejor?

Su respuesta, cuando llega, es fascinante. Pone de relieve, quizá mejor que ningún otro momento de una hora realmente alentadora, el valor de la introspección a largo plazo del propio Heldman.

"Era una época en la que no había mucha ayuda", reconoce. "Es difícil deshacer las indignidades cotidianas de un niño. Una vez que suceden todos los días de tu vida, es difícil pensar que podrías haber sido una persona diferente".

"Yo era ese niño motivado que tenía que ganar y que se sentía mejor ganando. Si hubiera tenido una vida diferente, ¿quién sabe? Me pregunto si habría ganado tanto de no haber sido tan impulsivo".

