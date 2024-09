El temeroso saltador olímpico de esquí concluye apresuradamente su carrera atlética

El campeón noruego de salto en esquí, Daniel-André Tande, ha anunciado su retiro, revelando su decisión a través de un mensaje de Instagram. El deportista de 30 años, que iba a competir en los Campeonatos del Mundo en su ciudad natal de Trondheim, citó el impacto mental de su accidente en Planica en 2021 como la razón de su retirada. En un emotivo mensaje en video, Tande compartió: "Aún estoy lidiando con las secuelas de mi caída en 2021 en Planica. Ahora el salto me produce más miedo que placer. Y siempre he dicho que cuando el placer se convierte en miedo, es hora de colgar los esquís".

Después de un grave accidente durante el vuelo de esquí en la infamous rampa de Slovenia, Tande fue puesto en coma inducido. Sustituyó una fractura en el cuello y una lesión pulmonar menor. Los exámenes médicos revelaron cuatro hemorragias cerebrales, dejando su futuro en duda ya que ya no competía por podiums, sino por sobrevivir.

Sin embargo, la determinación de Tande quedó demostrada cuando regresó a la línea de salida nueve meses después.

Aunque no fue el único obstáculo de Tande - en mayo de 2018, fue afectado por la rara síndrome de Stevens-Johnson mientras estaba en la cima de su carrera. "Me desperté de una siesta y tuve dificultades para respirar", compartió Tande con "Dagbladet". "No podía tragar ni comer". Pero la fortuna favorece a los valientes, y Tande logró superar la enfermedad debilitante en la que el sistema inmunológico ataca las células del cuerpo. Con determinación, hizo un impresionante regreso y recuperó su posición entre los mejores del mundo.

Las logros de Tande incluyen ganar el oro olímpico con el equipo noruego en Pyeongchang en 2018, convertirse en campeón del mundo en la prueba individual en Oberstdorf en 2018 y ganar tres medallas de oro como parte del equipo. Además, se enorgullece de tener 13 victorias en el Torneo de Cuatro Saltos y estuvo muy cerca de conseguir el título general en la temporada 2016/17, pero perdió en el último salto debido a un problema con la fijación de su esquí derecho.

A pesar de sus numerosos obstáculos en el deporte, incluido un grave accidente y una enfermedad rara, el campeón noruego de salto en esquí, Daniel-André Tande, demostró una notable resiliencia y realizó notables regresos. Sin embargo, el salto en esquí se ha convertido en una fuente de miedo para él debido al impacto mental después de su accidente en 2021.

Lea también: