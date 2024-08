- El tema principal que se trata es el futuro de la Unión Europea.

El debut a domicilio en la Bundesliga como entrenador de Julian Schuster no fue exactly un paseo por el parque. En consecuencia, no hizo ninguna declaración grandilocuente contra el FC Bayern Munich. Schuster, ahora entrenando al SC Freiburg, reconoció el "enorme talento" de Bayern antes de su enfrentamiento el domingo (5:30 PM/DAZN). Lo consideró un "reto serio". Sin embargo, Freiburg afrontaba este desafío con una inyección de confianza. Su victoria por 3:1 sobre VfB Stuttgart para comenzar la nueva temporada de la Bundesliga había dejado su huella. Querían consolidar esto ahora.

Perseverancia bajo presión

"Había elementos en nuestro rendimiento contra los subcampeones de la liga la semana pasada que no pasarían desapercibidos", observó Schuster sobre la actuación de su equipo. Freiburg había logrado convertir una desventaja temprana en una ventaja y mantuvo una ventaja cómoda durante todo el partido. Mantener un nivel de control incluso cuando el oponente tenía la posesión y mostrar resiliencia bajo presión - estos eran elementos clave, según Schuster. En Múnich, esto podría ser más significativo que en cualquier otro lugar. Por supuesto, Bayern intentaría tomar el control y dominar. Pero Freiburg se sentía preparado.

"Tengo algunos recuerdos de jugar en Múnich. No quiero que este fin de semana me los traiga de vuelta", compartió Schuster mientras reemplazaba al entrenador de larga data del SC, Christian Streich, en el verano. Como jugador, nunca había vencido a Bayern. En 11 encuentros, hubo 10 derrotas y un empate. Incluso cuando Freiburg venció a Bayern 2:1 en mayo de 2015, Schuster estaba fuera de la alineación. Ahora quería romper esta racha personal perdedora.

Bayern aún lidiando con la transición

Schuster también reconoció al nuevo entrenador de Bayern, Vincent Kompany, y a ciertos jugadores nacionales que se unieron a los preparativos de la pretemporada tarde - estaba al tanto de esto. "Algunas cosas aún no han encontrado su lugar", dijo sobre su oponente. ¿Es una ventaja enfrentarse a Bayern tan temprano en la temporada? "A lo largo de los años, he aprendido no a poner demasiado énfasis en tales factores", respondió Schuster.

En la portería de Freiburg una vez más estaría Florian Müller. El regreso de Noah Atubolu se acercaba. El jugador de 22 años había sido sometido a una apendicectomía a principios de agosto. Atubolu estaba haciendo "buenos progresos", informó Schuster. Lo mismo ocurría con Matthias Ginter. El defensa tuvo algo de tiempo de juego contra Stuttgart a pesar de sus problemas en el tendón de Aquiles. Podría ver más acción contra Bayern.

