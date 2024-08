Consumo de cannabis en Berlín - El tema del cannabis: el SPD pide una decisión rápida

El experto del SPD, Martin Matz, insta a una decisión rápida sobre la implementación de la ley federal de cannabis que ha estado en vigor durante más de cuatro meses. Aún no está claro quién en Berlín decidirá sobre las solicitudes de los llamados "clubes sociales" que quieren cultivar cannabis. "El Senado debe aclarar el problema de competencia. Es hora, no hay otra forma de decirlo", dijo Matz a la Agencia Alemana de Prensa. El tema no pertenece a la administración de salud.

"Hasta ahora, han evitado la decisión"

"Podría haber un tipo de departamento adicional en el departamento de salud de la Oficina Estatal de Salud y Asuntos Sociales, o podría asignarse a los distritos, con las oficinas de salud local asumiendo", dijo Matz. "Hasta ahora, han evitado la decisión". Esto, desafortunadamente, no es inhabitual en Berlín. "El Senado debe decir ahora quién es responsable, si es Lageso o los distritos, eso es lo de menos".

Desde su perspectiva, hay argumentos para ambas opciones: "Podrías decir que es más importante especializarse. Eso habla de una unidad central en una oficina estatal. Si alguien viene con una solicitud y quiere fundar un club social, probablemente lo haya hecho diez veces antes. Ahora es la undécima, sin problema", explicó el miembro del SPD.

"Por otro lado, podrías decir que los distritos están más cerca, también espacialmente. Pueden hacer una inspección del sitio más fácilmente. Solo tienes que decidir". Si termina con los distritos, el Senado también debe asegurarse de que tengan los medios financieros para los cargos necesarios, dijo Matz. "No puedes decir que los distritos son responsables y que ellos deben resolverlo".

El político del SPD acusa al Senado de retrasar el tema: "Deberían haber aclarado el problema de competencia cuando la ley entró en vigor a principios de abril y sabían que los clubes sociales podrían cultivar y distribuir cannabis a sus miembros a partir de julio".

Las solicitudes de los clubes sociales están actualmente pendientes

Desde el 1 de abril, la posesión de ciertas cantidades de cannabis, el cultivo privado y el consumo de la droga en público están permitidos en todo el país para personas mayores de 18 años bajo ciertas condiciones. No se pueden llevar más de 25 gramos en público y no se pueden almacenar más de 50 gramos en casa. Se permiten tres plantas en el área de vida.

Desde el 1 de julio, los clubes de cannabis pueden presentar solicitudes para obtener un permiso. Hasta que se emita el mencionado reglamento, se aplica la llamada "competencia general", según la cual son responsables los distritos, pero generalmente no procesan las solicitudes primero. Según la administración de salud, aún no se puede prever cuándo entrará en vigor el reglamento.

"El retraso en decidir quién manejará las solicitudes de 'clubes sociales' podría potencialmente llevar a complicaciones en el proceso regulador de las actividades relacionadas con las drogas".

"Dado el situación actual, es crucial que el Senado asigne responsabilidades y proporcione los recursos necesarios para garantizar una implementación fluida de la ley de cannabis, evitando cualquier otra evasión o ambigüedad en relación con las cuestiones relacionadas con las drogas".

