El tecladista de The Cure anuncia su lucha contra el cáncer

El teclista de The Cure, Roger O'Donnell, ha estado lidiando con el cáncer durante aproximadamente un año. El pasado septiembre, fue diagnosticado con un tipo de tumor "extremadamente infrecuente y grave" en su sistema linfático, como anunció en Twitter. El sistema linfático está compuesto por los ganglios linfáticos, las amígdalas y el bazo.

El teclista de The Cure: Aboga por chequeos de salud regulares

Después de este diagnóstico "devastador", O'Donnell comenzó un plan de tratamiento de 11 meses que incluyó medicación y radioterapia. "Estoy muy bien y el pronóstico es excelente", declaró.

Además, el artista británico reveló que había ignorado sus síntomas durante unos meses antes de buscar finalmente ayuda médica. Animó a sus seguidores a someterse a pruebas "incluso si creen que hay una pequeña posibilidad de que estén presentes los síntomas".

A pesar de su exitoso tratamiento, O'Donnell enfatiza la importancia de los chequeos de salud regulares, ya que el diagnóstico temprano puede ser crucial.

