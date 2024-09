El tamaño revelado finalmente para Pixel Watch 3

La tercera iteración del Pixel Watch 3 no revolucionará, pero sin duda presume una ventaja de tamaño sobre su antecesor. En pruebas del mundo real, las últimas funciones de fitness y salud impresionan, aunque hay margen de mejora.

El Pixel Watch 2 fue un producto digno de elogios y exitoso para ntv.de, y el segundo reloj inteligente de Google destacó en las clasificaciones de Stiftung Warentest. El reloj inteligente destacó en funciones de fitness, comunicación y usabilidad, pero su duración de batería no cumplió con las expectativas. Muchos usuarios también criticaron el tamaño de la pantalla y su gran bisel. El Pixel Watch 3 muestra mejoras, pero aún tiene algunos defectos.

El tamaño importa

Google ha respondido a las solicitudes de los usuarios al presentar, además del modelo de 41 milímetros por 399 euros, una variante más grande de 45 milímetros por 449 euros. El modelo más pequeño que probamos para esta revisión vio un aumento del diez por ciento en el tamaño de la pantalla debido a la ligera reducción del bisel alrededor del panel. Aunque puede parecer menor, esta mejora mejora significativamente la legibilidad. La variante más grande presume un aumento del 40 por ciento en el área visible sin parecer excesivamente voluminosa. Los usuarios con muñecas más grandes están especialmente bien servidos por el tamaño más grande.

Aciertos y errores en la duración de la batería

La variante de 45 milímetros cuenta con una batería más grande, pero Google garantiza solo hasta 24 horas de funcionamiento para ambas versiones con la pantalla siempre encendida. Cuando la pantalla remains oscura, el Pixel Watch 3 puede durar hasta 36 horas. En la práctica, la variante de 41 milímetros duró un poco más, pero aún así necesitaba recargarse al final del desayuno. Con la pantalla siempre encendida desactivada, duró hasta la hora del almuerzo.

Esto sugiere una ligera mejora respecto a su antecesor, pero la diferencia no es significativa. Con un poco de práctica, gestionar la duración de la batería es factible, ya que el reloj se carga rápidamente. Llega al 50 por ciento de carga en unos 25 minutos y se carga por completo en alrededor de una hora. El Pixel Watch 3 se mantiene cargado en una estación de acoplamiento con pines, lo que es efectivo pero menos elegante que las opciones competitivas como el Apple Watch.

Pantalla más brillante y mejorada

Google afirma que la pantalla del Pixel Watch 3 puede ser dos veces más brillante que la segunda generación. Aunque esto no fue aparente durante nuestras pruebas, la pantalla aún era fácilmente legible bajo la luz del sol brillante. Lo más impresionante es que la pantalla ahora puede disminuir hasta 1 nit en la oscuridad, reduciendo las interrupciones en situaciones como los cines.

La pantalla del Pixel Watch 3 también demostró imágenes más suaves y visualmente atractivas en pruebas prácticas con tasas de refresco que van desde 1 hasta 60 Hz, una mejora respecto a la tasa de refresco de 30 Hz de su antecesor. El pantalla táctil también se sintió más rápida, aunque el reloj aún utiliza el chip Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm.

Finalmente, el Pixel Watch 3 admite la comunicación de campo cercano de banda ultra ancha, lo que permite un seguimiento de ubicación más preciso a través de la red "Encontrar mi dispositivo" de Google y permite que el reloj actúe como una llave de coche para vehículos compatibles.

Por último, el Pixel Watch 3 introduce una vista en rejilla para la visualización de aplicaciones, así como la capacidad de descargar mapas offline en el almacenamiento del reloj. Todas estas mejoras generalizan la experiencia del usuario.

Con la nueva iteración vienen funciones de fitness mejoradas o mejoradas. Algunas funciones son gratuitas, pero para acceder a un conjunto más completo de herramientas, los usuarios deben suscribirse a un plan de Fitbit de pago por aproximadamente 9 euros. Los sensores utilizados para la medición siguen siendo los mismos que los del Pixel Watch 2.

Una función interesante es el resumen matutino, que incluye una puntuación de preparación diaria basada en la variabilidad de la frecuencia cardíaca en reposo, el nivel de oxígeno en la sangre y el análisis del sueño. Esto proporciona a los usuarios una escala del 1 al 100 que indica su preparación para el ejercicio, el nivel de intensidad a alcanzar y los pasos necesarios para alcanzar su objetivo. Durante las pruebas, estas mediciones resultaron generalmente precisas, con la preparación diaria indicada que se alineaba estrechamente con las sensaciones personales de preparación.

Dado que muchas personas disfrutan corriendo, el Pixel Watch 3 ofrece numerous new features tailored to this audience. It assists in run planning by allowing users to set goals for distance, time, pace, or heart rate zones and then to create interval runs with designated intervals.

Durante una carrera, el reloj ofrece retroalimentación háptica y audible, como alertar al usuario cuando se queda atrás o se adelanta al ritmo, o señalar cuándo se acerca el siguiente intervalo. Después del entrenamiento, los usuarios reciben un análisis. Los suscriptores tienen acceso a recomendaciones de carrera impulsadas por IA basadas en sus objetivos y entrenamientos anteriores.

Conclusión

La innovación más notable del Pixel Watch 3 es su variante de tamaño de 45 milímetros. Incluso en el modelo de 41 milímetros, los mejoras en la pantalla son bastante notables. Si las nuevas funciones de fitness apelarán a las personas depende de sus preferencias y necesidades. Aquellos que no necesitan análisis extensos o prefieren una pantalla más pequeña pueden encontrar que el antecesor es una opción casi igual, actualmente disponible en línea por tan solo 230 euros.

Google ha mejorado la brightness y las capacidades de atenuación de la pantalla en el Pixel Watch 3, lo que facilita su lectura en diferentes condiciones de iluminación. Google también está ofreciendo una variante más grande de 45 milímetros del reloj, adaptada a usuarios con muñecas más grandes y mejorando la legibilidad con su bisel reducido.

