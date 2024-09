El talento emergente Florian Wirtz emite advertencia en su debut en la Liga de Campeones

It's a shocking revelation, but records indicate that Florian Wirtz had never graced the Champions League stage before this particular Thursday night. Despite his tender age of 21, it's become commonplace for young talents to make their mark in football these days. Take Barcelona's Lamine Yamal as an example. He disrupted both the domestic league and starred at the European Football Championship, all while being just 17 years old during the tournament's finale. But let's revert our focus to Wirtz, who's finally found his calling: competing on the most esteemed football court worldwide.

Unexpectedly, he didn't feel an ounce of apprehension under his feet, nor did fear seep in. Over the years, Wirtz's self-assurance seemed to have escalated significantly. Named the "little maestro," he took charge of Bayer's game from the get-go in Rotterdam. Making his Champions League bow, he opened the scoring by converting a well-crafted goal. Involved in the play were Robert Andrich and Victor Boniface, who provided Wirtz with ample room to maneuver before he struck gold from range. That was the thrill of challenging the titans of football. "If you aim to become a star, you gotta play in the Champions League," Wirtz proclaimed during pre-season training with his Werkself, his Bayer Leverkusen team.

La Liga Europa ya fue conquistada la temporada pasada

La pequeña liga ya había caído ante Wirtz y Bayer. En la Liga Europa, se abrieron paso hasta la final, donde cayeron ante Atalanta Bergamo. Sin embargo, Wirtz y Bayer ofrecieron el espectáculo más cautivador, con su fútbol cautivador y emocionantes escapadas nocturnas. No tiene que ser tan dramático como en las varias sesiones de prórroga, pero deberían haber muchas más momentos mágicos para disfrutar. La Werkself envió un mensaje claro en el sagrado "De Kuip" en Róterdam. "Jugar así contra un oponente realmente fuerte – quitarse el sombrero ante mi equipo", elogió el capitán Granit Xhaka: "Nos iremos de Róterdam con una victoria a domicilio de 4-0".

El partido sirvió como recordatorio: subestimar a Bayer y a Wirtz es hacerlo a tu propia peril. El equipo de Leverkusen no ha dejado nada atrás en términos de velocidad, habilidad y clase este verano. Aunque el club haya experimentado algunos tropiezos Recently, their standards are undeniable. Venue: a away loss against RB Leipzig (2-3), but this team has shown resilience. In Rotterdam, Boniface shone with a cheeky and ingenious assist for Alejandro Grimaldo's second goal. Jeremie Frimpong also played a part in the build-up. Then, once again, it was Wirtz's turn, who scored the third in a technically demanding manner.

El entrenador Xabi Alonso al borde

Wirtz ha grabado su nombre en la historia del fútbol al lograr algo que ningún jugador alemán había hecho antes. Los analistas de datos, Opta, informaron que Wirtz es el primer jugador en marcar más de un gol en su debut en la Liga de Campeones. Después del partido, fue nombrado Mejor Jugador del Partido. "No lo logré", recordó el entrenador Xabi Alonso, un exfutbolista de clase mundial que solía ser nombrado Mejor Jugador del Partido en su ilustre carrera. Él admiró el rendimiento de Wirtz y se complació en ver lo bueno que es el joven. "Quería que mostrara a todos lo talentoso que es. Sabía que podía brillar en la Liga de Campeones", dijo Alonso.

Wirtz se había hecho un nombre en la Bundesliga, la Liga Europa y la selección nacional. Sentado junto a Bayern Munich, se ha destacado como el "Wusiala". Este año, ha sido nominado por primera vez para el Balón de Oro. A diferencia de su compatriota, Musiala, Wirtz no ha tenido la oportunidad de lucirse en la Liga de Campeones. Sin embargo, la razón es sencilla: una grave lesión del ligamento cruzado lo mantuvo alejado de la acción esencial de la Liga de Campeones en la única temporada de clasificación de Bayer.

"Even more fulfilling"

Es demasiado temprano para un análisis conclusivo del potencial de Bayer. Pero el inicio ha sido impresionante, y el mensaje ha sido recibido. Con Bayer, con Wirtz, los oponentes deben tener cuidado. El fútbol rápido del equipo, la combinación rápida de pases y la retención de balón impresionan a todos. "Estaba realmente emocionado por este partido durante los últimos días", dijo Wirtz en DAZN: "Luego, mi rendimiento fue exitoso - incluso más satisfactorio".

Wirtz tuvo que dejar el partido después de 72 minutos, dejándolo perplejo y cuestionando la decisión de su entrenador. El entrenador optó por la gestión de la carga. Pero el joven parecía ansioso por disfrutar de más acción en la Liga de Campeones.

