Para el primer encuentro de Mats Hummels con AS Roma en la Liga Europa, las cosas no salieron como él esperaba. El campeón del Mundial de 2014 no pisó el campo mientras AS Roma sufría una derrota de 0-1 a manos de IF Elfsborg Boras de Suecia. Desde el banquillo, observó cómo su nuevo equipo luchaba a pesar de que Michael Baidoo (penalti, 44') aseguraba la victoria para los oponentes. Roma solo ha obtenido un punto en sus dos primeros partidos, un inicio desastroso.

Mientras tanto, Manchester United apenas evitó un resultado similar en su partido contra FC Porto. Comenzaron con fuerza con una ventaja de 2-0 gracias a Marcus Rashford (7') y Rasmus Hojlund (20'), pero luego perdieron el ritmo y acabaron empatando 3-3. Pepe (27'), Samu (34', 50') y la expulsión de Bruno Fernandes para United (81') contribuyeron a su mala suerte, pero Harry Maguire (90.+1) logró rescatar un punto.

Después de dos de los ocho partidos, cinco equipos comparten el liderato de la Liga Europa con dos victorias cada uno; este grupo incluye a los rivales de Roma, Lazio, que defeated OGC Nice 4-1. Pedro (20'), Valentin Castellanos (35', 53') y Mattia Zaccagni (67') contribuyeron a la victoria de Lazio, mientras que Jeremie Boga (41') marcó uno para Nice, con la ayuda de Youssoufa Moukoko, un exinternacional alemán.

Chelsea brilla

Tras concluir su relación con Borussia Dortmund, Hummels inició una larga búsqueda de un nuevo club, confirmando finalmente su traspaso a Italia a principios de septiembre. Aunque ha sido incluido consistentemente en la plantilla, aún no ha debutado con su nueva camiseta.

En la Liga de Conferencias, el FC Chelsea, ampliamente considerado como el principal candidato del torneo, comenzó con una victoria convincente de 4-2 contra KAA Gent. El Chelsea, antiguo campeón inglés, que también enfrentará al 1. FC Heidenheim en el tercer partido de la UEFA Europa League el 28 de noviembre, destacó con goles de Renato Veiga (12'), Pedro Neto (46'), Christopher Nkunku (63') y Kiernan Dewsbury-Hall (70'). Tsuyoshi Watanabe (50') y Omri Gandelman (90') respondieron por los belgas.

El próximo rival de Heidenheim, el Pafos FC de Chipre, comenzó su campaña con una sólida victoria de 4-1 sobre Petrocub Hincesti de Moldavia. Pafos se prepara para recibir a Heidenheim en la segunda jornada (24 de octubre).

