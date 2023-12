El super PAC pro DeSantis cancela la compra de anuncios en Iowa y New Hampshire para centrarse en el juego terrestre

Según los datos de AdImpact, Never Back Down recortó el viernes aproximadamente 2,5 millones de dólares en reservas de anuncios futuros que había hecho en los dos estados y algunos mercados de medios nacionales - la última señal de los aliados de DeSantis luchando por ganar tracción en las últimas semanas antes de que comience la votación en los caucus de Iowa del 15 de enero.

Durante semanas, un grupo externo independiente que apoya la candidatura de DeSantis, Fight Right, ha centrado su atención en anuncios de televisión con el objetivo de dar al gobernador de Florida un impulso en su intento de reducir la brecha con el favorito y ex presidente Donald Trump - incluso mientras trata de alejar la creciente amenaza de la ex gobernadora de Carolina del Sur , Nikki Haley.

Un anuncio de 30 segundos de Fight Right va contra el historial de Haley sobre China, concluyendo: "No podemos confiar en Tricky Nikki".

Pero la decisión de Never Back Down de retirar su publicidad televisiva subraya los retos a los que se enfrenta DeSantis.

El presidente del grupo, Scott Wagner, reconoció el cambio en un comunicado el viernes, al tiempo que señaló que Fight Right emitirá anuncios en su lugar.

"Never Back Down está centrado en su misión principal: ejecutar la operación de base y de caucus político más avanzada en esta carrera y ayudar a entregar la nominación del GOP para el gobernador DeSantis, quien liberará a Estados Unidos de las desastrosas políticas de la izquierda. Estamos encantados de tener Fight Right y otros cubriendo el aire para el gobernador DeSantis mientras trabajamos el juego de tierra en Iowa, New Hampshire, Carolina del Sur y más allá", dijo Wagner.

El último movimiento se produce después de que Never Back Down haya experimentado varias semanas de agitación, incluyendo la salida de altos funcionarios y continuas críticas a su gestión de los recursos.

Como informó CNN a principios de este mes, las iniciales del grupo se han convertido en una especie de chiste en Iowa.

"¿Qué significa NBD, No Big Deal?", dijo un antiguo funcionario republicano de Iowa.

Never Back Down, que se formó antes de que DeSantis entrara en la carrera por la Casa Blanca en mayo, recibió decenas de millones en financiación que el candidato había acumulado mientras era gobernador de Florida, y ha gastado más de 40 millones de dólares en publicidad hasta ahora. El grupo también ha gastado millones proporcionando infraestructura de campaña crítica para DeSantis, organizando mítines, ayuntamientos y giras en autobús en los primeros estados de votación.

Mientras tanto, otros grupos externos pro-DeSantis también han surgido. Fight Right, que ha comenzado a gastar millones en publicidad adicional a favor de DeSantis, se formó después de que el gobernador expresara su descontento con los anuncios de Never Back Down en Iowa.

Otro nuevo grupo pro-DeSantis, Good Fight, se formó apenas esta semana, según los registros de la Comisión Federal Electoral, y ya ha comenzado a colocar nuevas reservas de anuncios por un total de alrededor de $ 276.000 hasta ahora para apuntar a Iowa.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com