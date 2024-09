El SSC de Nápoles busca eliminar al mejor futbolista africano del año

Previamente, Victor Osimhen volaba alto como máximo goleador de Napoli en la temporada 2022/2023, pero su rendimiento decayó tras su victoria en la Serie A. Ahora, el delantero nigeriano se encuentra en Estambul, residiendo temporalmente en Galatasaray.

De una posible venta a un préstamo temporal: el delantero nigeriano Victor Osimhen, antes una estrella, ahora se une temporalmente a Galatasaray de Estambul, poniendo fin a un prolongado culebrón de traspasos. Napoli logró ahorrar alrededor de diez millones de euros anuales en sueldo para el jugador de 25 años.

Osimhen, jugador clave en el título de Napoli, había expresado interés en marcharse. Tratos potenciales con Chelsea y Al-Ahli en Arabia Saudita no prosperaron. Al-Ahli, dirigido por el entrenador alemán Matthias Jaissle, fichó en su lugar al jugador inglés Ivan Toney por una cantidad de 42 millones de euros. Se dice que Napoli rechazó la oferta de Al-Ahli por Osimhen, que no se hizo pública.

Después de una serie de puertas cerradas, el entrenador Antonio Conte indicó que Osimhen probablemente no formaría parte de sus planes a corto plazo. Napoli incluso retiró su número de camiseta. Con la ciudad de Diego Maradona aparentemente ya no siendo una opción, el destino de Osimhen parecía sellado.

Luakku toma el centro del escenario

Napoli había contratado previamente a Romelu Luakku, de Bélgica, para el puesto de centroforward. Inicialmente, se suponía que se uniría después de una posible salida de Osimhen, pero se unió antes de que se cerrara la ventana de traspasos. Se tomó una decisión y Luakku fue parte de ella. Osimhen, anteriormente una estrella, se convirtió en un excedente. Un movimiento a Turquía, donde la ventana de traspasos se cierra el 13 de septiembre, fue una de las pocas opciones que podrían mantenerlo alejado del banquillo al menos hasta enero.

Osimhen sigue bajo contrato con Napoli hasta 2026 y se dice que tiene una cláusula de rescisión de alrededor de 130 millones de euros, lo que lo convertiría en el traspaso más caro de la historia del fútbol italiano. Cristiano Ronaldo, traspasado de Real Madrid a Juventus Turín en 2018, costó solo 117 millones. Luakku, que reemplazó a Osimhen en el Inter de Milán en 2021, fue vendido al Chelsea FC por 113 millones.

Después de una temporada 2023/24 menos que impresionante, ningún club aprovechó la cláusula de rescisión de Osimhen. Napoli reportedly requested half of that amount but found no takers. The current situation surrounding the 2023 African Footballer of the Year saw him heading straight to the Bosphorus, where he was warmly welcomed by Gala fans as the new football deity in the Süper Lig.

