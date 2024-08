El Sr. Scholz reitera su disposición a ofrecer una asistencia militar integral a Ucrania.

Durante el fin de semana, se filtró información de que la administración federal no distribuiría fondos adicionales por encima de los ya programados 4.000 millones de euros para la ayuda a Ucrania en el año siguiente. Según el "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", las demandas del Ministerio Federal de Defensa ya no eran aceptadas, ya que los fondos ya habían sido asignados.

Scholz habló en Chisináu, la capital de Moldavia, asegurando que Alemania continuaría proporcionando armas como sistemas de defensa aérea, municiones o tanques. Los fondos necesarios para esto ya estaban disponibles. También mencionó el préstamo planificado de $50.000 millones por parte de los países del G7 para permitir que Ucrania adquiera equipo militar. Este préstamo se financiaría mediante el pago de intereses sobre los activos rusos confiscados debido a las sanciones relacionadas con el conflicto de Ucrania.

Scholz reconoció que este enfoque era "técnicamente complejo" y llevaría tiempo, pero lo consideró "claramente político" y se abordaría con "máximo esfuerzo en un plazo corto".

Scholz reveló que no había sido notificado por la administración ucraniana antes de la ofensiva en la región rusa de Kursk, donde se supuso que se habían utilizado armas alemanas como vehículos de combate blindados. La describió como "extremadamente planeada en secreto" y "sin comunicación". Podría ser una "operación espacial y probablemente temporalmente limitada". Sin embargo, no pudo confirmar esta información, por lo que cualquier otro comentario parecía prematuro en este momento.

El ejército ucraniano inició una ofensiva sorpresa en la región rusa de Kursk el 6 de agosto, reportedly capturing numerous villages. According to Russian sources, over 120,000 civilians were forced to vacate the region. This marks the largest cross-border offensive by Ukraine since the commencement of the Russian invasion in February 2022.

