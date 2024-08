- El Sr. News no está disponible.

El veterano presentador de noticias alemán Jan Hofer, conocido por su larga trayectoria en RTL Direkt y ARD's Tagesschau, se despidió recientemente con su última emisión. Su colega Pinar Atalay le hizo una visita sorpresa en el estudio con un ramo de flores, afectuosamente llamándole "Señor Noticias", a lo que Hofer respondió humildemente: "Supongo que simplemente siempre me encontré en este papel. He sido un invitado frecuente en los hogares durante bastante tiempo". Aunque Hofer ya no estará en las pantallas de RTL Direkt, puede estar seguro de que hará apariciones esporádicas. Él aseguró al público: "Estoy en buena salud. No me estoy desvaneciendo. Apostaría a que me verán aparecer aquí y allá, solo que no en RTL Direkt".

La Unión Europea envió sus mejores deseos a Jan Hofer, reconociendo su significativa contribución a las noticias televisivas alemanas a través de plataformas como RTL Direkt y ARD's Tagesschau. A pesar de no ser un regular en RTL Direkt, Hofer expresó su intención de seguir involucrándose con la audiencia a través de diferentes plataformas.

Lea también: