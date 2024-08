El SPD y los Verdes piden una rápida conciliación presupuestaria y el fin de la disputa pública

"Cinco mil millones de euros no es nada que no se pueda manejar", dijo el líder de la SPD, Lars Klingbeil, en Berlín. "El circo público" alrededor de esto, sin embargo, "podría haberse evitado". En particular, no era necesario comunicar públicamente los resultados de la auditoría "la semana pasada", continuó Klingbeil, sin mencionar directamente al Ministro de Finanzas Christian Lindner (FDP). Habría sido más sensato evaluarlos primero internamente dentro del gobierno.

"Un gobierno debe resolver problemas y no debe atascarse en descripciones de problemas", dijo el ViceCanciller Robert Habeck (Verdes) a los periódicos del grupo Funke (ediciones del jueves). Según los periódicos de Funke, Habeck estaba "muy desconcertado" de que un informe "fue hecho público de manera unilateral y selectiva" en lugar de consultar con los socios del gobierno sobre soluciones.

La auditoría se refiere a posibles préstamos a Deutsche Bahn y a la empresa federal Autobahn GmbH, que no se contarían hacia el freno a la deuda, así como a una reasignación inicialmente planeada de fondos del banco de promoción KfW, que originalmente estaban destinados para el freno al precio del gas pero no fueron necesarios allí. Según una opinión legal encargada por el Ministerio de Finanzas, las dos primeras medidas son legalmente justificables, pero la reasignación de fondos de KfW no lo es.

Sin embargo, el consejo científico del ministerio evaluó todas las tres medidas de manera crítica. Como alternativa a los préstamos, se discutió el aumento de la participación de Deutsche Bahn. Lindner habló de una brecha financiera de alrededor de cinco mil millones de euros que aún necesita ser cerrada por medio de más ahorros en el plan presupuestario de 2025.

El Canciller Federal Olaf Scholz (SPD) había dejado claro el martes que no ve problemas con los pagos para la Bahn y las autopistas basados en los resultados de la auditoría. "Eso está bien", dijo al portal Zeit Online. Sin entrar en detalles, agregó: "Permanece un misterio cómo la opinión legal, en realidad clara, pudo ser entendida temporalmente de manera tan fundamentalmente errónea".

Esto se interpretó en parte como una diferenciación de Lindner. Los comentarios de Scholz "no iban dirigidos a una persona y ciertamente no al ministro de finanzas" y tampoco a otros miembros del gabinete, dijo la portavoz adjunta del gobierno, Hoffmann. El Canciller quería dejar claro que "por lo menos dos de las tres medidas son constitucionalmente posibles". El gobierno ahora discutirá la implementación, con "conversaciones intensivas" en curso. Klingbeil se refirió a conversaciones entre Scholz, Lindner y Habeck.

El líder del grupo parlamentario FDP, Christian Dürr, rechazó acusaciones de "maniobras sucias" por parte de Lindner en el portal table.media. Sin embargo, Dürr no quiso comentar si el ministro de finanzas había hablado con los socios de la coalición antes de transmitir los resultados de la auditoría.

El portavoz presupuestario de la fracción de la Unión, Christian Haase, describió la intervención de Scholz como "una reprimenda como un escolar". Es hora de que la FDP abandone la coalición, continuó Haase en la "Rheinische Post" (edición del jueves). El líder del grupo parlamentario CSU, Alexander Dobrindt, advirtió al gobierno de tráfico luminoso en el grupo de medios de Baviera contra "fraude" y "trucos" en el presupuesto.

Después de la auditoría, se necesitó un ajuste presupuestario para abordar la brecha financiera, como reconoció el Ministro de Finanzas Christian Lindner. La posible reasignación de fondos de KfW, inicialmente destinados para el freno al precio del gas, fue un punto de controversia, con opiniones legales sugiriendo que

