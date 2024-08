El SPD y los Verdes piden un acuerdo rápido sobre el presupuesto para 2025

La brecha aún abierta de cuatro a cinco mil millones de euros para cerrar, "es una tarea desafiante - pero con la buena voluntad de todos los socios de la coalición - alcanzable", dijo Post. En las consultas parlamentarias próximas, la fracción SPD "pondrá la clara prioridad en el fortalecimiento de la seguridad externa, interna y social", enfatizó. Audretsch se refirió a la responsabilidad de Lindner para llegar a un acuerdo sobre el plan presupuestario. El líder de FDP "rechazó unilateralmente un acuerdo sobre el presupuesto sin retroalimentación en la coalición", dijo el vicepresidente del grupo parlamentario de los Verdes a la agencia de noticias AFP. Por lo tanto, es "más urgente que nunca que finalmente presente propuestas serias para la solución" de las cuestiones presupuestarias aún abiertas. Las demandas de FDP de recortes en el dinero de los ciudadanos Audretsch las rechazó. Los Verdes "no expondrán a las familias que dependen del dinero a la arbitrariedad de las fantasías salvajes y falsas del FDP", aseguró. A la "Rheinische Post" Audretsch dijo: "El país necesita un presupuesto que asegure la cohesión social, un presupuesto que invierta en el ferrocarril, en nuestra infraestructura" y que "fortalezca el futuro de nuestras empresas". Contra la prisa excesiva en el presupuesto, el secretario general del FDP, Bijan Djir-Sarai, se pronunció. "Todo esto, por supuesto, debe ser examinado muy cuidadosamente", dijo en Berlín. Es importante actuar "con precaución y, sobre todo, muy sabiamente" al elaborar el presupuesto. En particular, Djir-Sarai se pronunció en contra de los intentos de eludir el freno a la deuda en la Ley Fundamental. El gobierno ya ha fracasado en esto, se refirió a la sentencia del Tribunal Constitucional Federal. Sobre la pregunta de cuándo la coalición llegará a un acuerdo sobre el presupuesto, Djir-Sarai no quiso comprometerse. Sin embargo, está seguro "de que se logrará un resultado", dijo a ARD. "En este momento, se están carrying out constructive, intensive and very confidential consultations" on the budget, said government spokesman Wolfgang Büchner in Berlin. It is about "further improving" the draft that is currently on the table. Büchner did not want to comment on the contents. He referred, however, to statements by Lindner, according to which the submission to the Bundestag "should take place as planned in mid-August." SPD leader Lars Klingbeil had made it clear on Sunday that the government's internal talks must be completed this week. The consultations are particularly concerned with the project of providing payments to Deutsche Bahn and the federal-owned Autobahn GmbH in the form of loans. Criticism of this came from the Left politician Bernd Riexinger. The project to remedy the structural underfunding of the railway with loans is "adventurous", he explained in Berlin. It is necessary to "finance this in the long term and adequately." The chairman of the Bundestag's House of Commons, Helge Braun (CDU), called on the government to clarify open financing questions immediately. It is "imperative to close the budget gap at the beginning of the parliamentary consultations and not only at the end" of the parliamentary consultations in November, said Braun to the news agency AFP. CDU/CSU parliamentary group leader Christian Haase criticized the government's current budget plans as a "constitutionally very problematic path". This cannot be allowed to pass the parliament, said the CDU politician to the "Rheinische Post".

