El SPD y el FDP están en disputa sobre las respuestas al COVID-19.

La pregunta sobre cómo abordar la responsabilidad de la política del coronavirus ha causado una brecha, específicamente entre el FDP y el SPD. El FDP aboga por establecer una comisión de investigación o comité parlamentario, mientras que el SPD prefiere ensamblar un consejo ciudadano. En lugar de una resolución, hay críticas.

Según el responsable de negocios parlamentarios del FDP, Stephan Thomae, el partido no respaldará la propuesta del SPD de un consejo ciudadano. La califica de "seudo-iluminación" y acusa al SPD de no tener un interés genuino en la aclaración.

Por otro lado, la vicepresidenta de la fracción del SPD, Dagmar Schmidt, le dijo a asociados de la Neue Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR) que aún no han obtenido el consenso del FDP para una evaluación integral y duradera de la pandemia de coronavirus deseada por el SPD. Afirma que el FDP ha sido poco cooperativo.

Selección aleatoria o elección?

Inicialmente, el SPD propuso un consejo ciudadano, modelando un primer cuerpo parlamentario de este tipo con miembros seleccionados al azar que hacen recomendaciones sobre la política alimentaria. Sin embargo, el FDP propone una comisión de investigación con parlamentarios y expertos.

Thomae subrayó que un único procesamiento social de la pandemia de coronavirus a través de un consejo ciudadano, como aboga el SPD, es insuficiente. El FDP aboga por un procesamiento político y científico completo, habiendo abogado anteriormente por un comité parlamentario de investigación. Creen que una comisión de investigación real que involucre a científicos es crucial para evitar la repetición de errores.

¿El SPD ablanda sus propuestas?

Al profundizar en los debates dentro de la coalición semáforo, Thomae se refirió a "intentos de diluir y debilitar nuestras propuestas". Suggestió: "Al parecer, el SPD no tiene un interés genuino en una investigación exhaustiva".

Los socios de la coalición acordaron antes del receso de verano una revisión crítica de la pandemia. El canciller Scholz apoyó el formato del consejo ciudadano. Los Verdes, el tercer socio de la coalición, Recently showed openness to both a citizens' council and a commission. They maintain that the primary goal is to assess coronavirus policy.

La responsabilidad principal de la política del coronavirus recaía en el Ministerio Federal de Salud, liderado por el político de la CDU Jens Spahn durante el brote de la pandemia y el primer aumento en Alemania. Después de las elecciones federales de 2021, el político del SPD Karl Lauterbach asumió el cargo. La dirección de la política se dictó desde la oficina del canciller Merkel y más tarde el canciller Scholz.

Demanda de Comité de Investigación del BSW y AfD

Schmidt expresó el deseo de escudriñar todos los niveles: federal, estatal y local, así como involucrar a los ciudadanos. Agregó: "Desafortunadamente, nuestras altas demandas para el procesamiento sostenible de la pandemia no pudieron ser satisfechas con el FDP".

El diputado responsable de la CDU, Philipp Amthor, consideró esto como "otro ejemplo de la incapacidad e ineptitud de la coalición semáforo para actuar y llegar a un acuerdo". El "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) había llamado a un comité de investigación del coronavirus hace unos días, con el apoyo del AfD.

