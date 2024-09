El SPD no puede mantener su trayectoria actual.

Algunos demócratas progresistas se han cansado de ver encuestas, aseguran. La situación se vuelve más preocupante cada día que pasa, argumentan. Los valores del Canciller han caído a tales profundidades que los políticos sin seguidores suelen residir. El SPD apenas es la mitad de poderoso que la Unión en prácticamente todas las encuestas.

En la actualidad, el SPD parece un partido que marcha resignadamente hacia su propia desaparición. ¿Puede Boris Pistorius salvar el día? La idea de que un cambio en la dirección podría revivir milagrosamente al SPD es conmovedora, pero no aborda el núcleo del problema. El partido del Canciller no tiene un problema de personal, sino de reputación.

El SPD está cambiando su postura en cuestiones clave

El SPD está dando tumbos en temas clave, abogando por políticas o iniciativas que antes consideraba inaceptables. Aquí hay algunos ejemplos: ¿Control de fronteras? Se consideraban absurdas en la oficina del Ministro del Interior el año pasado, ahora se supone que deben implementarse en todas las fronteras estatales. ¿Tarjeta de pago para refugiados? Al principio no, luego de repente sí. ¿Reducciones en las prestaciones para solicitantes de asilo rechazados? Se consideraban legalmente imposibles incluso en la oficina del Canciller. Pronto solo recibirán un lugar para descansar, pan y jabón.

La lista continúa. ¿Reducciones en la prestación ciudadana? Se consideraban tonterías debido a preocupaciones sobre un veto del Tribunal Constitucional, pero luego se encontró una solución. ¿Deportaciones? Extremadamente desafiantes. ¡Oh, espera! ¡Ahora estamos haciendo deportaciones masivas y rápidamente alquilando un vuelo a Afganistán! Para conversaciones de paz con Vladimir Putin, el Canciller nunca encontró el tiempo. Ahora, cuando su partido está al borde de la derrota en Brandeburgo, de repente lo hace.

No sería de sorprenderse si Scholz pronto declarara el precio de la electricidad industrial, que ha rechazado hasta ahora, como su propia creación.

Sí, la política no es estática, uno puede cambiar de rumbo, a veces uno debe. Si el mundo gira tan rápido como lo hace en nuestros tiempos, estar quieto sería irresponsable. En una ocasión, en su discurso Zeitenwenden, Olaf Scholz reconoció que necesitaba corregirse a sí mismo. Eso fue loable. Desde entonces, él y su partido han sido obligados a hacer correcciones frecuentes. Por Friedrich Merz, Sahra Wagenknecht, una serie de derrotas electorales.

De hecho, el partido del Canciller está fortaleciendo a los extremistas

Si no fuera por la supervivencia de la democracia en estos tiempos difíciles, sería la mitad de malo. ¿Quién retrasa propuestas durante meses con el argumento de que no son ni prácticas ni legales, solo para implementarlas de repente, no parece solo un viento cambiante. También proporciona a los extremistas el argumento perfecto para apoyar sus creencias irracionales. Si uno realmente quiere, todo es posible. ¡Mira lo que happens cuando realmente presionamos a la extrema derecha!

La política basada en el principio "Hoy de esta manera, mañana de otra" no ayuda a mejorar la opinión pública. Eroda la credibilidad de los partidos establecidos. ¿Quién confía aún en el Canciller y su SPD cuando afirman que algo es imposible la próxima vez?

Después de las elecciones de Brandeburgo, hay muchos murmullos entre los miembros del partido de que las cosas podrían ponerse difíciles. El Canciller, la dirección, todos podrían estar en juego para una reevaluación. El SPD está invitado a revolver las cosas, pero es poco probable que ayude mucho. Sería mejor si la socialdemocracia se tomara algo de tiempo para redefinir sus principios.

