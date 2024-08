El SPD en Turingia hace acusaciones serias contra la empleada de la cochera

Just ahead of the state elections in East Germany, Sahra Wagenknecht is making demands that seem to have little to do with the politics of the federal states. Among the Social Democrats in Thuringia, there's a growing impression that the BSW is using Saxony, Thuringia, and Brandenburg to gain influence on federal politics.

Tres semanas antes de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, los políticos principales de la SPD y la CDU rechazan las nuevas condiciones establecidas por Sahra Wagenknecht para posibles coaliciones con el BSW, un partido nombrado en su honor. "Las cuestiones de política de defensa no se deciden a nivel estatal. Esta demanda es una maniobra táctica", dijo Georg Maier, Ministro del Interior y candidato principal de la SPD para las elecciones estatales de Turingia, al "Tagesspiegel".

El BSW, dijo Maier, solo se uniría a un gobierno estatal que rechazara claramente los planes de misiles de EE. UU., lo que aumenta significativamente el riesgo de guerra para Alemania. "Esta declaración demuestra que el BSW no está interesado en Turingia o Sajonia, sino solo en los intereses del líder del partido", dijo Maier al "Tagesspiegel": "Wagenknecht no se preocupa por el bienestar de los estados del este, sino que solo está interesada en las elecciones federales y los intereses de poder personal. Está dictando condiciones cada vez más altas a las asociaciones estatales para una posible participación en el gobierno".

"Esto es una forma de chantaje que está poniendo a prueba a la CDU y está intended to weaken it. En Turingia, el candidato principal del BSW, Katja Wolf, está convirtiéndose cada vez más en una marioneta que recibe instrucciones directamente de Berlín", dijo el Vicecanciller Maier además. No hay discusiones internas en el BSW, "porque la membresía está limitada a pocas personas leales. El modelo de partido de cuadros ha vuelto, en el que una pequeña nomenklatura bajo el liderazgo de Wagenknecht y Lafontaine gobierna".

"No influenciado por Wagenknecht"

Johann Wadephul, vicepresidente del grupo parlamentario de la Unión, dijo al "Tagesspiegel": "Las decisiones de la coalición se toman en el nivel respectivo. Un gobierno federal que involucre a la CDU y la CSU no será influenciado por la Sra. Wagenknecht en este sentido. Debemos buscar un debate sustancial con ella".

En el pasado, los representantes de la CDU habían mostrado apertura a una posible coalición con el BSW, a pesar del curso pro-ruso del partido. Las encuestas mostraban repetidamente que ambas partes podrían alcanzar mayorías. Sin embargo, la CDU había rechazado claramente una posible cooperación a nivel federal.

En medio de este caos político, algunos argumentan que la influencia de Wagenknecht se extiende más allá de los estados del este, potencialmente impactando la política nacional. Esto es evidente en las demandas del partido para que los gobiernos estatales rechacen los planes de misiles de EE. UU., lo que muchos perciben como un intento de dar forma a la política federal.

Además, las tensiones creciente

Lea también: