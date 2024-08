- El SPD después de las vacaciones de verano para atacar el "Schloss Bellewüst"

Justo antes del final del receso parlamentario de verano en Renania del Norte-Westfalia, el líder de la oposición SPD Jochen Ott pasa a la ofensiva. "Creo que deben prepararse para los debates presupuestarios más duros de los últimos 20 años en el parlamento estatal en las próximas semanas debido a la precaria situación financiera", anunció el residente de Colonia de 50 años en su primera conferencia de prensa después de las vacaciones.

El gobierno estatal negro-verde no ha logrado presentar su proyecto de presupuesto para 2025 ante el parlamento en las últimas seis semanas, lo que va en contra de las prácticas establecidas, criticó Ott. Algunas consideraciones ya han filtrado y sugieren que se planean recortes en áreas sociales, entre otras.

El gobierno estatal no ha confirmado estos informes, pero ha hecho referencia a consultas internas gubernamentales en curso.

SPD molesto por el caro "Schloss Bellewust"

Ott, sin embargo, añadió una especulación: Hay un aumento de 7,5 millones de euros en el presupuesto para "medidas de seguridad estructural-técnicas para edificios gubernamentales" en el presupuesto adicional. "La sospecha es fuerte", dijo, que las medidas de renovación para el "edificio prestigioso del Rin" -en referencia a la cancillería estatal de Düsseldorf- "simply se están suministrando con dinero adicional a través de la puerta trasera". Sin embargo, el político del SPD admitió: "No sabemos exactly what's behind it".

Ott ya ha sugerido un nuevo nombre para el edificio gubernamental del ministro presidente Hendrik Wüst (CDU) a la luz de los costos de renovación que siguen aumentando: "Schloss Bellewust", bromeó, en referencia a la residencia oficial del presidente federal, Schloss Bellevue. En junio, un informe del gobierno estatal encontró que los costos de renovación para la casa del estado habían aumentado en otros 13,5 millones de euros, lo que eleva el total a alrededor de 55 millones de euros.

Wüst y las bellas imágenes

Wüst ha reanudado sus funciones oficiales después del receso de verano con varios eventos públicos agradables: recibió a los campeones de fútbol alemanes y ganadores de la DFB-Pokal, Bayer Leverkusen, en la cancillería estatal, hizo una gira por el Bergisches Land para "conversaciones y encuentros", y dio la bienvenida a la equipo olímpico alemán en Colonia.

"Poner es simplemente insufficient para un ministro presidente", espetó Ott. Wüst, a menudo mencionado como posible candidato a canciller, puede tomarlo con calma. En las encuestas de opinión, su CDU de NRW incluso ha ganado terreno en comparación con el resultado de las elecciones estatales de 2022, mientras que el SPD ha caído aún más por debajo de su punto anterior. Notablemente, Wüst ya no se encuentra entre los diez políticos y políticos más importantes en el último ZDF Politbarometer.

Al menos, el jefe de gobierno y el líder de la oposición comparten un sueño: los Juegos Olímpicos en el Rin y el Ruhr. Sin embargo, cuando se trata de detalles, sus similitudes se agotan rápidamente: "Sin un cambio en el freno a la deuda, no habrá Juegos Olímpicos en Renania del Norte-Westfalia y Alemania porque simplemente no tenemos los medios para poner la infraestructura al estándar necesario", se quejó Ott.

Sin embargo, en su opinión, la región del Ruhr tendría una carta

