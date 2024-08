El sospechoso cedió a las fuerzas del orden en el incidente con el cuchillo de Solingen.

Según un comunicado de la policía de Düsseldorf por la mañana del domingo, una persona confesó a las autoridades el sábado por la noche, asumiendo la responsabilidad del incidente en el evento de la ciudad de Solingen el viernes por la noche. Su implicación está siendo investigada a fondo en este momento.

Según Reul, esta persona es "fuertemente sospechosa". "Es más que una corazonada. No solo recibimos una pista sobre esta persona, también encontramos pruebas".

Previamente, la policía había detenido a un hombre en un alojamiento para refugiados en Solingen, cerca del lugar del crimen. Antes, también habían arrestado a un menor de 15 años, quien podría estar relacionado con el acusado. Según la policía, ambos están siendo considerados como testigos en la actualidad, según la investigación en curso.

El individuo ahora detenido también residía en el alojamiento para refugiados, según Reul. Será interrogado y "todo se aclarará".

El viernes por la noche, el atacante atacó a varias personas con un cuchillo en un evento de la ciudad de Solingen. Tres personas fallecieron -una de 67 años, otra de 56 años y otra más de 56 años-. Cuatro víctimas resultaron gravemente heridas, así como otras dos de gravedad y dos levemente.

El incidente causó una gran conmoción. El primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst (CDU), lo describió como un "acto de terror". El canciller federal Olaf Scholz (SPD) lo calificó como un "evento angustioso". "Estoy profundamente conmovido", escribió Scholz en el servicio en línea X. El atacante debe ser "capturado y castigado de inmediato".

Los investigadores no descartan un móvil terrorista. "Dadas las circunstancias generales, no podemos descartar la sospecha inicial de una motivación terrorista", dijo el jefe del fiscal del estado de Düsseldorf, Markus Caspers, en una conferencia de prensa en Wuppertal por la tarde del sábado.

El grupo yihadista Estado Islámico (IS) asumió la responsabilidad del ataque con cuchillo. Un "soldado del IS" llevó a cabo el ataque "en una reunión de cristianos en la ciudad de Solingen en Alemania" el viernes, anunció el órgano de propaganda de IS, Amaq, en el servicio en línea Telegram. El atacante había tomado "venganza" por los musulmanes en los territorios palestinos y en todo el mundo.

Reul comentó sobre la afirmación del IS, diciendo que requería una investigación cuidadosa. "Hay estas afirmaciones todo el tiempo. Por lo general, son correctas, pero por supuesto, también pueden ser un informe falso", dijo el político de la CDU. "Pero hay algo en eso".

Mientras tanto, la ciudad de Solingen anunció un servicio memorial para el domingo. En lugar de la celebración planeada del 650 aniversario de la ciudad, habrá un servicio memorial a las 10:00 a.m. en la iglesia de la ciudad en el Fronhof, según se indica en el sitio web de la ciudad. El sábado por la noche ya hubo un evento memorial en el Neumarkt en Solingen, al que también asistieron la ministra del Interior federal, Nancy Faeser (SPD), y el primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst (CDU).

