El sonido de la ruptura hace eco de las vacaciones de verano

Revisitando el hip-hop y el rap, mezclados con una investigación de asesinato, podría parecer aburrido a simple vista. Sin embargo, es bastante atractivo - no por el asesinato.

El inspector Eisner (Harald Krassnitzer) ha pasado muy poco tiempo sumergiéndose en la escena del hip-hop de Viena en 2024, pero su evaluación es clara y crítica: "Egos inflados, letras misóginas, vehículos llamativos. Anticuado hasta la médula". Y es cierto, el video musical de Akman 47 (Murat Seven) que Eisner acaba de ver podría haber sido filmado en Berlín durante los 2000. Sin embargo, el gangsta rap no es lo único que ofrece el género, y eso es exactly lo que el primer "Tatort" después del largo descanso de verano, titulado "Deine Mutter", quiere transmitir.

Una drama criminal de domingo por la noche que sirve como tutorial de hip-hop y rap? Una empresa arriesgada, liderada por la directora Mirjam Unger y la guionista Franziska Pflaum. Pero funciona, en gran parte gracias a su pasión por el género - Unger trabajó durante años como periodista musical y cofundó la popular estación juvenil austriaca FM4 en 1995 - y la inclusión de Aleksandar Simonovski, mejor conocido como "Yugo" y "Jugo Urdens", que ya tiene un nombre en la escena del rap. "Es auténtico", dice Yugo sobre la película en la que interpreta a la víctima de asesinato Ted Candy. "Pude contribuir con mi conocimiento en casi todos los aspectos".

La trama criminal se queda corta

"El hip-hop tiene un impacto global, con artistas de estilos, actitudes y backgrounds diversos", aclara Unger. "En nuestra película, Ted Candy encarna el hip-hop mainstream como un icono de la cultura pop popular y una sensación de las redes sociales". Su contraparte, Akman 47, representa "al veterano del hardcore gangster rap, que alcanzó su punto máximo en Alemania alrededor de 2010". Y finalmente, está Bashir (Francis Ayozieuwa aka "Frayo 47"), que tiene un papel más importante más tarde en la película: "Como el outsider, pertenece a la generación más joven que aboga por la autenticidad de la vieja escuela y se basa en la verdad cruda del hip-hop".

El hecho de que "Deine Mutter" también pueda abordar temas como la queeridad, la homofobia y la misoginia en el rap de manera creíble y divertida es todo un logro. Casi te hace olvidar que la película lucha como historia de crimen debido a algún ritmo desigual en el medio.

