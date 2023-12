El slugger de los Padres de San Diego Manny Machado se convierte en el primer jugador de la MLB expulsado por argumentar violación del nuevo cronómetro de lanzamientos.

En la primera entrada de la derrota de los Padres por 8-6 contra los Diamondbacks de Arizona, Machado trató de pedir un tiempo muerto mientras se ajustaba los guantes a medida que el temporizador de lanzamientos recién instalado se agotaba.

A los bateadores se les permite un tiempo muerto por turno, y Machado no había utilizado el suyo.

El tercera base de 30 años pensó que lo había hecho con éxito, pero el árbitro de home Ron Kulpa dictaminó que Machado lo había pedido después de que el cronómetro llegara a la marca de ocho segundos - de acuerdo con las nuevas reglas, los bateadores deben estar listos en la caja de bateo cuando falten ocho segundos.

Como resultado, Machado fue calificado como strike, lo que significa que se ponchó. Un Machado furioso discutió con Kulpa y, tras intercambiar algunas palabras, fue expulsado del resto del partido.

Según la MLB, un funcionario de la liga dijo que Kulpa tomó la decisión correcta al decretar un strike.

Sin embargo, Machado no estuvo de acuerdo. "Lo canté a los ocho segundos", dijo a los periodistas después.

"No me la dio. Ahora, me poncharon. Perjudiqué a mi equipo al salir del juego y ser expulsado allí. Siento que no hice nada malo".

Fue la décima expulsión de la carrera de Machado.

El manager Bob Melvin no disputó la expulsión de Machado. "Nuestro argumento fue: Si hubiera conseguido el tiempo muerto, no habríamos tenido esa situación".

Según la MLB, ha instruido a los clubes que discutir violaciones será tratado igual que discutir bolas y strikes, lo que significa que cualquiera que discuta o cuestione una decisión será expulsado.

Acelerar las cosas

Las nuevas reglas de la MLB están diseñadas para acelerar el juego, ya que anteriormente los partidos de béisbol tardaban una media de más de tres horas en terminar.

Además de las nuevas normas, que obligan a los bateadores a estar listos para un lanzamiento cuando queden ocho segundos en el cronómetro, también establecen que los lanzadores dispondrán de 15 segundos para completar un lanzamiento con las bases vacías y de 20 segundos con corredores en las bases.

Además, los bateadores estarán limitados a un tiempo muerto por cada aparición en el plato, y también habrá un cronómetro de 30 segundos entre bateadores.

Las nuevas normas también implican que el tamaño de las tres bases ha aumentado de 15 a 18 pulgadas, con la esperanza de reducir las lesiones.

Ben Church, de CNN, ha contribuido a este reportaje.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com