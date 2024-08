El sitio del tiroteo más mortífero en la iglesia de la historia de EE.UU. fue derribado por las objeciones de algunas familias de Texas.

El juez allanó el camino el mes pasado para que la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs derribase el santuario donde tuvo lugar el ataque, que hasta ahora se había mantenido como memorial. Los miembros de la iglesia votaron en 2021 para derribarlo, pero algunas familias de la comunidad de menos de 1,000 personas presentaron una demanda con la esperanza de que se realizara una nueva votación sobre el destino del edificio.

Las autoridades calcularon que el número de muertos en el tiroteo del 5 de noviembre de 2017 fue de 26 personas, incluyendo a una mujer embarazada y su bebé nonato. Después del tiroteo, el interior del santuario se pintó de blanco y se colocaron sillas con los nombres de las personas que habían muerto. Una nueva iglesia se completó para la congregación aproximadamente un año y medio después del tiroteo.

John Riley, un miembro de 86 años de la iglesia, observó con tristeza y decepción cómo la larga pala de una excavadora amarilla golpeaba una y otra vez el edificio.

“El diablo se salió con la suya”, dijo Riley, “No sería el hombre que soy sin esa iglesia”.

Dijo que oraría para que Dios “castigara a los que” pusieron en marcha la demolición.

“Esa era la casa de Dios, no la suya”, dijo Riley.

Para muchos en la comunidad, el santuario era un lugar de consuelo.

Terrie Smith, presidenta de la Asociación de la Comunidad de Sutherland Springs, lo visitaba a menudo a lo largo de los años, llamándolo un lugar donde “sientes el consuelo de todos los que se perdieron allí”. Entre las personas asesinadas en el tiroteo estaban una mujer que era como una hija para Smith —Joann Ward— y las dos hijas de Ward, de 7 y 5 años.

Smith observó el lunes cómo se derribaba el santuario memorial.

“Estoy triste, enojada, herida”, dijo.

A principios de julio, un juez de Texas otorgó una orden de restricción temporal solicitada por algunas familias. Pero otro juez negó posteriormente una solicitud para ampliar esa orden, lo que puso en marcha la demolición. En los documentos judiciales, los abogados de la iglesia llamaron a la estructura “un recordatorio constante y muy doloroso”.

Los abogados de la iglesia argumentaron que tenían derecho a demoler el memorial mientras que el abogado de las familias que presentaron la demanda dijo que simplemente querían una nueva votación.

“Es un día muy sombrío para nosotros”, dijo Amber Holder, una miembro de la iglesia que fue demandante en la demanda.

Dijo que no estaba en el servicio el día del tiroteo, pero llegó poco después. Como adolescente, fue acogida por la familia del pastor,whose 14-year-old daughter, Annabelle Pomeroy, was among those killed.

Holder dijo que la iglesia se había convertido en parte de la historia y que las cicatrices en el edificio de ese día, incluyendo los agujeros de bala, eran un poderoso recordatorio de lo que había sucedido.

“Derribarlo, no viene nada bueno de eso”, dijo Holder.

En la demanda, los demandantes alegaron que algunos miembros de la iglesia habían sido incorrectamente eliminados de la lista de la iglesia antes de que se realizara la votación. En un documento judicial, la iglesia negó las alegaciones de la demanda.

Una mujer que contestó el teléfono en la iglesia dijo el lunes que no tenía comentarios y luego colgó.

El hombre que abrió fuego en la iglesia, Devin Patrick Kelley, murió de un disparo autoinfligido después de ser perseguido por transeúntes y chocar su auto. Los investigadores dijeron que el tiroteo parecía haber surgido de una disputa doméstica entre Kelley y su suegra, que a veces asistía a los servicios de la iglesia pero no estaba presente el día del tiroteo.

Las comunidades de todo Estados Unidos han luchado con lo que debería suceder con los lugares de tiroteos masivos. El mes pasado comenzó la demolición del edificio de tres pisos donde 17 personas murieron en el tiroteo masivo de 2018 en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Después del tiroteo de 2012 en la Escuela Primaria Sandy Hook en Connecticut, se derribó y replacement.

Tops Friendly Markets en Buffalo, Nueva York, y la Iglesia Africana Metodista Episcopal Emanuel en Charleston, Carolina del Sur, donde ocurrieron tiroteos racistas, ambos reabrieron. En Colorado, la Escuela Secundaria Columbine sigue en pie, aunque su biblioteca, donde murieron la mayoría de las víctimas, fue reemplazada.

En Texas, las autoridades cerraron Robb Elementary en Uvalde después del tiroteo allí y planean demoler la escuela.

