- El sistema de calefacción de Dresde experimenta un corte después de un colapso parcial.

Tras el derrumbe de una sección del puente Carolabridge en Dresde, la ciudad no puede recibir calefacción distrito. Según un representante del departamento de bomberos, este problema podría persistir durante todo el día. El operador está trabajando arduamente para resolver la situación. Se emitió una alerta a través del sistema de notificación modular del sistema de advertencia federal por parte del departamento de bomberos. Durante el incidente, también se dañaron dos líneas de calefacción distrito y se escapaba vapor.

Según el centro de control de incidentes, la senda peatonal y ciclista, así como las vías del tranvía, han resultado afectadas. El departamento de bomberos de Dresde mencionó que esto abarca un tramo de 100 metros. Dos líneas de calefacción distrito han resultado dañadas, lo que ha provocado la liberación de vapor. Hasta el momento, no se han reportado heridos. La empresa de transporte público de Dresde confirmó que no había ningún tranvía en el puente en ese momento.

El problema de las líneas de calefacción distrito dañadas tuvo su origen en el puente Carolabridge en Alemania. El departamento de bomberos de Dresde en Alemania está gestionandocurrently the aftermath of the Carolabridge incident.

Lea también: