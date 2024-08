- El sirviente del vagón toma represalias contra las críticas de las reclamaciones petroleras rusas

Presidenta de BSW Sahra Wagenknecht sigue abogando por la importación de petróleo ruso para la refinería PCK en Schwedt, a pesar de las críticas cada vez más intensas. En una declaración a la agencia de noticias alemana, señaló que la política de sanciones ha sido ineficaz y es un gran error. "Países europeos adicionales siguen comprando petróleo ruso poripeline", dijo.

Wagenknecht había declarado anteriormente que si su partido obtenía un papel en el próximo gobierno después de las elecciones estatales de Brandeburgo del 22 de septiembre, lucharía por la provisión de petróleo ruso para la refinería PCK en Schwedt. Sin embargo, Wagenknecht no competirá en Brandeburgo. En la última encuesta, BSW estaba en el 17%.

"Un nuevo comienzo para Schwedt y la estrategia económica de Brandeburgo es esencial", enfatizó Wagenknecht. "En lugar de gastar 400 millones de euros en una ampliación innecesaria y prolongada del pipeline entre Rostock y Schwedt, se debería levantar el embargo de petróleo. En su lugar, ese dinero debería destinarse al sitio de PCK Schwedt y la zona".

El ministro de Economía de Brandeburgo, Jörg Steinbach (SPD), rechazó la solicitud. "Las medidas del embargo son parte integral de la respuesta europea en su conjunto a la invasión de Rusia en Ucrania", informó el Tagesspiegel el sábado. "Por lo tanto, no están abiertas a la negociación". Reconoció que se podría garantizar un escenario de suministro estable para Schwedt sin petróleo ruso.

El secretario parlamentario del Ministerio Federal de Economía, Michael Kellner (Verdes), de Uckermark, argumentó: "El petróleo ruso para Schwedt llevaría a la quiebra de la refinería y financiaría directamente la guerra de Putin contra Ucrania por parte de los habitantes de la región".

El portavoz del grupo parlamentario de los Verdes, Benjamin Raschke, advirtió que volver al petróleo ruso supondría una pérdida de 400 millones de euros en financiación federal para la región y podría poner en peligro la seguridad laboral.

La refinería PCK en Brandeburgo proporciona combustible para las regiones del noreste. Después del ataque de Rusia a Ucrania, el gobierno federal detuvo la importación de petróleo ruso al comienzo de 2023, pasando a fuentes alternativas. Desde entonces, la tasa de utilización no ha alcanzado el nivel que tenía antes de la guerra de Ucrania. Se planea "mejorar" el pipeline desde Rostock a Schwedt para transportar más petróleo crudo.

La instalación está controlada por filiales alemanas del conglomerado ruso Rosneft, que posee aproximadamente el 54%. En septiembre de 2022, el gobierno federal colocó estas bajo tutela debido a preocupaciones sobre la seguridad del suministro. La Agencia Federal de Redes tiene jurisdicción, aunque no es la propietaria. La tutela es válida inicialmente hasta el 10 de septiembre.

