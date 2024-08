- El sindicalista Oliver Ruhnert considera postularse para el Bundestag

Oliver Ruhnert, jefe de exploración de Union Berlin, está considerando una candidatura al Bundestag y una partida del club de la Bundesliga de fútbol. "Si quiero ser elegido para el Bundestag, tengo que empezar en 2025. Podría perfectamente dar ese paso", dijo el de 52 años a la "Westfalenpost". "Sería la última oportunidad para mí. En mi opinión, sería demasiado mayor después."

Ruhnert ha estado involucrado en la política local de su ciudad natal, Iserlohn (Renania del Norte-Westfalia), durante mucho tiempo. El antiguo político de SPD y La Izquierda recently se unió a la Alianza para el Progreso y la Renovación (APB).

No gerente de negocios desde el verano

Una candidatura al Bundestag probablemente significaría el final de su tiempo en Union. "Sí, lamentablemente, ambos no funcionarían. Trabajo increíblemente feliz para el 1. FC Union Berlin, me encanta el fútbol", dijo Ruhnert. "Pero también me gusta mucho la política, y tengo la sensación de que ahora es el momento para personas que son nuevas y tienen una larga historia en la política local".

El de 52 años renunció al cargo de gerente de negocios a su propia solicitud en el verano y regresó al departamento de exploración. Su partida de Köpenick había sido objeto de especulaciones durante algún tiempo.

