El sincero llamamiento de Manuel Neuer al equipo de fútbol alemán

Tras su despedida de la selección nacional, Manuel Neuer cierra un capítulo importante. En una carta emotiva, explica las razones detrás de su decisión.

Manuel Neuer, el reconocido portero alemán de fútbol, escribió una carta íntima a sus seguidores tras su retiro de la selección nacional en la plataforma en línea "The Players' Tribune". Normalmente reservado sobre su vida personal, Neuer explica: "No suelo hacer esto, soy bastante reservado". Sin embargo, sintiendo la necesidad de compartir más que solo una publicación de Instagram después de anunciar su decisión de colgar sus guantes de la DFB, sintió la necesidad de profundizar en el significado que Alemania y el fútbol tienen en su vida.

Neuer, ahora de 38 años y ganador de la Copa del Mundo de 2014, su carta está llena de reflexiones emotivas sobre los meses posteriores a su lesión en la pierna, su regreso triunfal al campo y su participación en el torneo de Eurocopa en casa. "Ser seleccionado para unirse al equipo para el torneo fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida", escribe, refiriéndose a ello como un "pequeño milagro" que tocó su corazón. El miércoles, anunció oficialmente su decisión de poner fin a su carrera después de 124 partidos internacionales.

Después del torneo, Neuer experimentó una abundancia de emociones positivas durante sus vacaciones. "La parte emocional de mí quería seguir adelante", escribe. Sin embargo, si hubiera perseverado, habría sido con el objetivo de participar en la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. En ese evento, tendría 40 años. "Me siento genial en mi cuerpo en este momento, pero nadie puede prever el futuro", reconoce Neuer. Después de varias discusiones con amigos y familiares cercanos, llegó a la conclusión de "Este es el momento adecuado".

Con esta decisión, Neuer puede dedicarse completamente a Bayern Munich. "A los 38 años, todavía tengo esta ilusión infantil por el juego. Si veo una pelota a veinte metros de distancia, simplemente tengo que correr y interactuar con ella, sea para despejarla, headed... algo", comparte Neuer. Promete que solo colgará sus botas el día en que la pasión ya no arda en él. Neuer concluye con un agradecimiento emocionado a sus seguidores, "Gracias por todo. Tu portero - Manu".

Neuer, a pesar de su pasión por el fútbol con Bayern Munich, decidió no participar en la Copa del Mundo de 2026 debido a su edad, expresando: "No quiero jugar fútbol sin la misma intensidad y amor que siempre he tenido por el juego". Después de anunciar su retiro de la selección nacional, Manuel Neuer mostró su gratitud hacia sus fanáticos, diciendo: "Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo a lo largo de mi increíble viaje en el fútbol".

