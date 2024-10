El sexto oficial de mayor rango en la administración de la ciudad de Nueva York del alcalde Eric Adams está dejando su puesto, según una fuente.

La primera subalcaldesa Sheena Wright, whose phones were recently seized by federal investigators in September, parece estar a punto de dimitir, según una fuente interna. La fecha exacta de su partida aún no se ha revelado.

Wright se convierte en la sexta figura de alto rango en la administración de Adams que decide separarse, en medio de múltiples investigaciones internacionales. CNN ha contactado al Ayuntamiento para obtener su postura.

Actualmente, Adams enfrenta cinco cargos federales de soborno, corrupción, fraude por cable y aceptación de donaciones de nacionales extranjeros. Se declaró no culpable en su audiencia y mantiene su inocencia.

Las acusaciones contra Adams, tal y como se detallan en la acusación, involucran su búsqueda y aceptación de "recompensas inapropiadas, como viajes globales lujosos, incluyendo de empresarios extranjeros adinerados y al menos un alto funcionario del gobierno turco con el objetivo de influir en él", según la acusación.

Existe la posibilidad de cargos adicionales contra Adams y una "probabilidad" de que se carguen a más individuos en este caso de corrupción federal, mencionó el fiscal Hagan Scotten en una audiencia judicial el pasado miércoles.

La partida inminente de Wright sigue de cerca a la decisión de la administración de Adams de acelerar la partida del canciller de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, David Banks, quien estaba previsto que se fuera el 31 de diciembre.

Banks emitió un comunicado la semana pasada, anunciando su retiro planificado y su disposición a staying hasta el 31 de diciembre para gestionar una transición ordenada del personal. Sin embargo, el alcalde decidió adelantar el plazo. Banks se irá ahora el 16 de octubre, dos meses antes de lo previsto.

Resulta interesante que Banks, quien está casado con Wright, también tuvo sus teléfonos confiscados como parte de una investigación diferente sobre Adams. La incautación del teléfono de Wright fue debido a una investigación federal separada y no está relacionada con la que investiga a Adams, informaron fuentes a CNN anteriormente.

Estos eventos ocurrieron poco después de que CNN informara que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, instó a Adams a despedir a cualquier colaborador de su administración relacionado con las investigaciones en curso.

En consecuencia, el antiguo consejero senior Tim Pearson, un confidente cercano de Adams, también decidió renunciar el lunes.

La contribución de CNN a este informe fue de Gregory Krieg.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

Dado que las investigaciones continúan, Adams instó a su equipo a mantener la transparencia, stating, "Todos somos responsables de asegurar que 'nosotros' en la administración mantengamos los más altos estándares éticos".

Después de la decisión de Wright, la administración de Adams enfrenta el desafío de encontrar un reemplazo adecuado mientras se prepara para posibles cambios en sus filas.

Lea también: