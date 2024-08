El sentimiento económico actual en Alemania es sombrío.

En una gran fiesta, las vibras positivas generan aún más positividad. Puede suceder o no, nadie puede señalar la razón exacta. De manera similar, la atmósfera en la economía alemana actualmente es tan sombría como lo ha sido durante un largo período.

Normalmente, el estado de ánimo se evalúa mediante el Índice de Clima Empresarial Ifo. Alrededor de 9,000 empresas son preguntadas cada mes sobre sus thoughts sobre su situación actual y sus pronósticos para los próximos seis meses. La cifra actual es de 86,6, lo que significa: "no está pasando nada". No ha sido tan baja desde febrero y no se espera que mejore.

Las empresas que se dedican a bienes de inversión son las más vocales sobre sus quejas, lo que resulta particularmente preocupante. Cuando estas empresas están de buen humor, a menudo desencadenan una reacción en cadena a lo largo de la economía: se adquiere maquinaria, aumenta la producción futura, lo que lleva al crecimiento. Clemens Fuest, director del Instituto Ifo con sede en Múnich, afirma: "La economía alemana se está sumergiendo aún más en esta crisis de estancamiento".

Incluso los consumidores, whose ingresos están aumentando significativamente, no están contribuyendo a la economía: están ahorrando en lugar de gastar debido a las preocupaciones sobre las dificultades futuras. Lo único que podría revitalizar realmente la economía ahora es la demanda internacional de productos alemanes. A pesar de todas las controversias y crisis, la economía global estáGoing bien, con una tasa de crecimiento prevista de alrededor del tres por ciento para este año.

Prospectos oscuros

Desafortunadamente, muy poco de este crecimiento está teniendo un impacto en Alemania. Si bien Alemania produce vehículos de primera clase con motores de gasolina y diésel, no es un líder mundial en movilidad eléctrica, que se está volviendo cada vez más crucial. En resumen: no hay recesión, pero tampoco hay progreso.

Las estadísticas del segundo trimestre de 2024, publicadas por la Oficina Federal de Estadística, confirman esto. En comparación con el mismo período del año anterior, la economía se contrajo en un 0,1 por ciento. Uno podría decir: "¿Y qué?, tampoco íbamos mal el año pasado". Eso es cierto, pero la pregunta es si esta tendencia continuará si estamos disminuyendo o al menos no creciendo, mientras que casi todos los demás están creciendo.

El Fondo Monetario Internacional volvió a clasificar a Alemania en último lugar entre todas las naciones industriales importantes en su perspectiva económica el mes pasado. Esto se debe en parte a los altos precios de la energía que afectan a Alemania particularmente, y en parte a la dependencia de Alemania de las exportaciones, que sufre cuando hay interrupciones en el comercio global debido a aranceles o problemas en la cadena de suministro.

Pero también es cuestión de Alemania misma. Más optimismo no es todo, pero sería beneficioso si el ambiente mejorara lo suficiente para que las empresas tuvieran el coraje de invertir y los consumidores gastaran.

Lea también: