- El senador de educación de Bremen sigue - moción rechazada

El voto de desconfianza contra el senador de Educación de Bremen, Sascha Aulepp (SPD), ha fallado. El Parlamento de Bremen rechazó una moción correspondiente en una sesión especial con 46 de 85 votos. 36 miembros votaron a favor, tres se abstuvieron. La fracción de la CDU acusó al senador de liderazgo inadecuado de la autoridad de educación y quería retirar su confianza.

Voto de desconfianza debido a la congelación del presupuesto

El líder de la fracción de la CDU, Frank Imhoff, enumeró problemas fundamentales del sistema educativo de Bremen: el pobre desempeño del estado federal más pequeño en estudios de educación, las pobres habilidades alemanas de muchos estudiantes, la falta de personal especializado en guarderías y escuelas, y la alta tasa de abandono. Aulepp es responsable de esto, dijo Imhoff, dirigiéndose directamente a ella. "Ya no creemos en un giro en el departamento de educación, al menos no con su liderazgo."

Sin embargo, la fracción de la CDU declaró que el factor decisivo para el voto de desconfianza fue una congelación del presupuesto impuesta por el departamento cinco semanas después de que se aprobó el presupuesto. "Hay caos, especialmente en lo que respecta al presupuesto y los asuntos financieros", criticó el líder de la fracción de la CDU. El presupuesto anual para los costos de energía ya se había gastado después de seis meses.

Las fracciones de FDP y Bündnis 90/Die Grünen apoyaron el voto de desconfianza. Sin embargo, la oposición solo pudo reunir un máximo de 39 votos, con una mayoría de al menos 44 votos necesarios. Las fracciones gobernantes de SPD, Verdes y Izquierda se mantuvieron detrás de Aulepp.

El jefe de gobierno de Bremen defiende al senador de Educación

El voto de desconfianza "no tenía fundamento en ningún aspecto", dijo el jefe de gobierno de Bremen, Andreas Bovenschulte (SPD). La congelación del presupuesto criticada fue una señal de la acción responsable del senador de Educación. "Por lo tanto, por supuesto, ningún niño de la escuela tendrá que quedarse en casa, y ninguna plaza de guardería se recortará o no se establecerá. No se reducirá ningún maestro", enfatizó Bovenschulte. El departamento ya está trabajando en soluciones a los problemas financieros.

Aulepp tiene una "tarea hercúlea" por delante, dijo el alcalde. Bremen tiene 6.000 niños más que hace unos años, y el cuidado de guardería y escuela debe ampliarse significativamente. Culpar a Aulepp por la escasez nacional de especialistas es "no serio y no justo", argumentó Bovenschulte. "Bajo estas condiciones marco extremadamente difíciles, el senador de Educación Sascha Aulepp se compromete con el máximo dedication en los intereses de nuestros hijos". La mayoría de los miembros finalmente reafirmó su confianza en el senador y rechazó el voto de desconfianza en una votación secreta.

Solo un voto de desconfianza en Bremen ha tenido éxito hasta ahora

Solo se pueden revocar miembros del gobierno en Renania-Palatinado, Sarre y Bremen. En Bremen, esta opción está regulada en el artículo 110 de la Constitución del estado. Al menos un cuarto de los miembros del parlamento debe presentar una solicitud correspondiente. Se requiere una mayoría de los miembros del parlamento para un voto de desconfianza exitoso. Solo después de que el parlamento haya decidido sobre la sucesión, la decisión contra un miembro del senado es efectiva.

Por último, la CDU de Bremen buscó un voto de desconfianza contra la entonces senadora de Finanzas Karoline Linnert (Verdes) en 2016 - y falló. El trasfondo de la solicitud included el desequilibrio en el Landesbank de Bremen (BLB), que desde entonces se ha fusionado con la Norddeutsche Landesbank.

Solo uno de los 23 votos de desconfianza en Bremen ha tenido éxito hasta ahora: en 1995, el entonces senador de Medio Ambiente verde Ralf Fucks tuvo que renunciar. El motivo de esta solicitud fue el llamado "Piepmatz" affair, que involucró un disputa sobre la designación de áreas de protección de aves.

