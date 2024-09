- El Senado no aborda los desafíos educativos en las escuelas

En la reunión del Senado, el tema relacionado con el suministro de alimentos para instituciones educativas por un proveedor importante quedó sin tratar. Según la representante del Senado Christine Richter, "No estaba en la agenda de hoy". Sin embargo, el departamento de educación está colaborando activamente con los distritos locales y el proveedor para resolver los problemas y garantizar operaciones fluidas y una entrega de alimentos consistente.

Por otro lado, el Partido Verde y la Izquierda están expresando sus preocupaciones. Representantes de ambos partidos de la oposición en el parlamento estatal han propuesto discutir este tema en la reunión inaugural posterior a las vacaciones de verano, bajo el título "Comienzos escolares mal gestionados: falta de comida, estudiantes hambrientos, personal docente insuficiente". "El caos en el servicio de comidas destaca la incapacidad de la coalición para desarrollar procesos efectivos para la ciudad", afirmó el líder de la fracción verde Sebastian Walter. "El plazo fue demasiado ajustado, se subestimaron las cantidades. Durante la sesión siguiente, exigiremos respuestas: ¿Cómo piensa el gobierno abordar estas deficiencias?"

Después del verano, se publicaron numerosas quejas en las escuelas de BerlínRegarding a particular catering company, which, according to the education department, supplies approximately 100 schools. La crítica se centró en entregas tardías, cantidades insuficientes y platos frequently cold.

El departamento de educación ahora se enfrenta a llamadas para la extradición de la empresa de catering debido a los problemas persistentes, según el líder de la fracción verde Sebastian Walter. En vista de estos desafíos, los partidos de la oposición abogan por la extradición de la responsabilidad de la empresa a otro proveedor, garantizando servicios de alimentos mejorados para los estudiantes.

