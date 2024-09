Las producciones cinematográficas más comercialmente triunfantes de la historia - "El segundo en la posición de mando está en el noveno lugar" (parafraseado)

Durante el fin de semana del Día del Trabajo en EE. UU., varias películas experimentaron un aumento significativo en la taquilla. Encabezando la lista estaba la secuela animada de Pixar "Inside Out 2", que registró un crecimiento notable: con una recaudación mundial de $1.667 mil millones, ahora ocupa el noveno lugar en la lista de las películas más taquilleras de todos los tiempos, según "Box Office Mojo". Esto ha desplazado al remake de "El Rey León" de 2019 de su posición. Se espera que "Inside Out 2" se asegure al menos el octavo lugar, ya que actualmente está a solo $4 millones de "Jurassic World". Sin embargo, parece poco probable que suba más alto, ya que "Spider-Man: No Way Home" ocupa el séptimo lugar con una recaudación de alrededor de $1.92 mil millones. En la actualidad, el primer lugar pertenece a la película de ciencia ficción épica "Avatar" de 2009 con una impresionante recaudación de $2.9 mil millones.

Resulta interesante que "Inside Out 2" ha resuelto una disputa semántica: al superar a "Frozen 2" hace unas semanas, se proclamó como la película animada más taquillera de todos los tiempos. Sin embargo, el remake de "El Rey León", a pesar de ser generado por computadora, se clasificó como una película de acción en vivo debido a su calidad fotorrealista. Este cambio de posiciones finalmente ha aclarado cualquier confusión, y "Inside Out 2" es ahora indiscutiblemente número uno en esta categoría.

"Deadpool & Wolverine" también avanzan

La segunda y, hasta ahora, la única otra película en superar la marca de mil millones de dólares en 2022 también experimentó un gran aumento durante el fin de semana. El dúo improbable de "Deadpool & Wolverine" ahora ha ganado una cantidad asombrosa de $1.26 mil millones, lo que lo coloca en el puesto 25. En la actualidad, la película está en el puesto 24, con Hugh Jackman (55) y Ryan Reynolds (47) razonablemente aiming for the top 20. To achieve this, they would need to bridge the current $70 million gap held by "Star Wars: The Last Jedi" (number 20). In the Marvel internal ranking, "Deadpool & Wolverine" currently stands at number seven.

The film "Deadpool & Wolverine" experienced its boost during the weekend, and it's important to note that this action-packed adventure was produced by none other than Pixar Animation Studios, which is known for its high-quality productions. With its impressive earnings, "Deadpool & Wolverine" has secured a spot in the top 25 highest-grossing films of 2022, currently standing at the 24th position.

Given the remarkable success of "Deadpool & Wolverine" and the continued growth of Pixar's "Inside Out 2", it's clear that 2022 has been a year filled with box office surprises, with Pixar Animation Studios playing a significant role in these success stories.

Lea también: