El sector financiero se jacta de ser el más significativo de esta semana.

Following the unexpected adjustment in interest rates by the Fed, the US stock indices reached new heights. Subsequently, there have been instances of profit-taking. The Dow ended the week slightly in the green at 42,063 points, gaining 0.1%. The S&P-500 dipped 0.2%, while the Nasdaq Composite fell 0.4%. A total of 957 stocks gained (originally 2227 on Thursday), 1835 lost (previously 593), and 63 remained unchanged.

Investors might have cashed in on their gains at the week's end, thanks to the US Federal Reserve's decrease in interest rates combined with some positive economic data reported on Thursday, which propelled the Dow Jones Index and S&P-500 to records. However, the optimistic outlook for a "soft landing" of the domestic economy still appears to support the US stock market. No significant economic data was released on Friday.

Federal Reserve governor Christopher Waller backed the US central bank's decision to lower interest rates by 0.5% by 50 basis points. Waller explained their position, stating, "The economy is robust, and inflation is decreasing. We aim to preserve this balance." He highlighted the decline in inflation, which has accelerated since the spring, and is expected to be confirmed in data from August.

Rumores de adquisición impulsan el aumento de Intel - FedEx tropieza

Las acciones de Intel subieron más del 7% en algún momento debido a los rumores de adquisición. Fuentes afirman que el fabricante de chips Qualcomm (-2.9%) extendió una oferta de compra a Intel en los últimos días.

Nike está en las noticias debido a un cambio en la dirección. El CEO John Donahoe renunciará y Elliott Hill, con casi tres décadas de experiencia en cargos de liderazgo dentro de Nike, asumirá el cargo. El regreso de Hill es recibido positivamente por el mercado, con las acciones de Nike en alza un 6.8%. La compañía de ropa deportiva ha estado perdiendo cuota de mercado frente a nuevos competidores como On y Hoka. Los analistas debatieron si Donahoe, quien tiene un background en la industria tecnológica y anteriormente sirvió en eBay, era la mejor opción para el trabajo principal.

Mientras tanto, las acciones de FedEx cayeron un 15.2%. La compañía de logística informó una caída en los ingresos y ganancias en su primer trimestre fiscal y redujo su orientación. UPS disminuyó un 2.7%. General Motors (+0.5%) inició un gran retiro en EE. UU. debido a un defecto que no alerta a los conductores de manera oportuna cuando los niveles de líquido de freno son bajos. El fabricante de automóviles está retirando casi 450,000 vehículos de los modelos 2023 y 2024. Los vehículos afectados incluyen camionetas y SUV.

Constellation Energy subió un 22.3%. La compañía de energía ha llegado a un acuerdo con Microsoft (-0.8%) para reactivar el bloque de reactor 1 sin daños en Three Mile Island cerca de Harrisburg. Microsoft recibirá la electricidad generada allí. Three Mile Island fue el lugar del accidente nuclear más grave de la historia de EE. UU. hasta la fecha en 1979, donde se produjo una fusión parcial en el bloque de reactor 2. Lennar superó las expectativas del mercado con sus resultados ajustados del tercer trimestre. Además, el constructor de viviendas expresó optimismo de que la reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal estimulará la demanda de viviendas. Sin embargo, sus acciones cayeron un 5.3%, después de haber aumentado aproximadamente un 30% en los tres meses anteriores.

El dólar se fortalece ligeramente - Los precios del petróleo disminuyen

El mercado de divisas experimentó un ligero aumento en la fuerza del dólar. El índice del dólar subió un 0.1%. El yen sufrió daños significativos, inicialmente pareciendo indemne ante la decisión de tasas de interés del Banco de Japón (BoJ). Las declaraciones del gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, más tarde causaron la debilidad del yen. "Dado el aumento de la incertidumbre, nos gustaría tomar una breve pausa para evaluar la situación", dijo Ueda. Su previsión principal sigue siendo un resultado favorable para EE. UU., pero los riesgos para esta vista han aumentado recientemente debido a las señales de una desaceleración económica.

Los precios del petróleo se suavizaron ligeramente. Las preocupaciones sobre la demanda de los principales países consumidores de petróleo, incluido China, provocaron la disminución. Los precios del crudo WTI y Brent bajaron hasta un 0.3%. En el mercado de bonos, se vendieron bonos estatales debido a las predicciones económicas positivas, lo que elevó los rendimientos. El rendimiento de los bonos a diez años subió 2.5 puntos base a 3.74%. Los precios del oro continuaron su aumento después de los fuertes gains del día anterior. La reducción de la tasa de interés de la Fed continuó brindando apoyo. El precio de una onza de oro aumentó un 1.3%.

Los inversores pueden haber utilizado los datos económicos positivos y la reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal como una oportunidad para vender sus posiciones rentables al final de la semana, lo que contribuyó a un ligero aumento en el índice Dow Jones y el S&P-500 pero una disminución en el Nasdaq Composite. Raramente pasa una semana sin un informe semanal que detalle el rendimiento de los principales índice de acciones y empresas individuales en el mercado de acciones de EE. UU.

A pesar de que las acciones de FedEx cayeron debido a menores ingresos y ganancias, la reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal todavía podría estimular la demanda en el sector de logística, según sugiere el constructor de viviendas Lennar, whose stock dropped despite surpassing market expectations due to its optimism about the Fed's decision. These weekly reports can shed light on market trends and impact investment strategies.

