Problemas en el Sector Automovilístico Alemán

La industria automovilística alemana lucha con ventas en declive, especialmente de vehículos eléctricos, y mira hacia el futuro con preocupación, según el Instituto Ifo. Volkswagen podría estar apenas rozando la superficie del problema, temen los expertos. El consejo de trabajadores de VW se muestra cada vez más reacio a las recientes medidas de austeridad en la empresa.

Ralentización del Mercado

Las cosas no pintan bien en el mercado alemán de automóviles recientemente. Las ventas de coches nuevos en agosto en comparación con el año anterior han caído en picado. Esto se debe principalmente a la débil demanda de vehículos eléctricos, según los datos de la Autoridad Federal de Tráfico (KBA). Incluso con otros tipos de motores, las ventas han caído significativamente en algunos casos.

La KBA informe que alrededor del 69 por ciento menos de vehículos eléctricos fueron registrados por primera vez en agosto en comparación con agosto del año anterior. La disminución fue del 24,4 por ciento para los coches con motores diésel y del 7,4 por ciento para los coches con motores de gasolina. En general, la disminución en el número de registros nuevos fue del 27,8 por ciento.

Sin luz al final del túnel

El panorama es sombrío, según el Instituto Ifo. Las expectativas pesimistas han llevado a una caída de 6,2 puntos en el clima empresarial del sector automovilístico, que fue encuestado por el instituto de Múnich, a -24,7 puntos en agosto. Fue la cuarta caída consecutiva después de una breve recuperación temporal. "El estado de ánimo en la industria automovilística está cayendo en picado", dice la experta del Ifo, Anita Woelfl.

Las expectativas para los próximos seis meses fueron particularmente negativas. "La industria automovilística alemana lucha con la falta de nuevos pedidos - especialmente del extranjero", dijo Woelfl. "Esto ahora también se refleja en la planificación de personal".

Los coches eléctricos no están en alta demanda

La KBA en Flensburg señaló que el actual desplome en el mercado alemán de coches nuevos también se debe a efectos especiales del año anterior. Sin embargo, debe notarse: La situación en el mercado de coches nuevos es grave", dijo Constantin Gall de la firma de consultoría EY sobre las cifras. "No estamos cerca de una recuperación sostenible, la brecha con el nivel prepandémico sigue siendo grande". En la primera mitad del año, se vendieron alrededor de 590.000 coches nuevos menos en Alemania que en el mismo período de 2019, antes de la pandemia del coronavirus.

Dado el bajo número de registros de coches eléctricos, EY señaló que en agosto de 2023 se registraron unusually muchos vehículos de este tipo. En ese momento, las compras de última hora por parte de clientes comerciales impulsaron los registros de vehículos eléctricos - antes de que la subvención estatal para las empresas caducara el 1 de septiembre de 2023.

Intervención del Gobierno Posible

El gobierno federal ahora planea reintroducir el apoyo estatal para aumentar las ventas de coches eléctricos. Se trata específicamente de incentivos fiscales más fuertes para los coches eléctricos como vehículos de empresa. La demanda de coches eléctricos disminuyó después de que se detuviera la subvención estatal. El gobierno federal había puesto fin abruptamente a la llamada bonificación ambiental en diciembre debido a las restricciones presupuestarias. En julio, la coalición de tráfico luminoso acordó una "iniciativa de crecimiento" como parte de las negociaciones presupuestarias. Una de las medidas es la promoción fiscal de los coches eléctricos como vehículos de empresa. Según esto, se introducirá una depreciación especial para los vehículos eléctricos y similares de cero emisiones registrados por primera vez para las empresas con efecto retroactivo desde el 1 de julio de 2024. Además, el llamado límite para el precio de lista bruto de 70.000 euros para los vehículos eléctricos se elevará a 95.000 euros en el impuesto sobre los vehículos de empresa.

Tensiones en Volkswagen

El consejo de trabajadores de VW se muestra cada vez más reacio a las recientes medidas de austeridad en la empresa. Según Daniela Cavallo, presidenta del consejo de trabajadores, la crisis en Volkswagen no se debe a los empleados, sino a la dirección. En una reunión a la que asistieron más de 10.000 empleados, trazó líneas rojas clarasRegarding the company's recent cost-cutting measures: no se deben cerrar plantas, no se deben tocar ni eliminar las garantías de empleo y se deben rechazar los recortes salariales.

"Volkswagen está sufriendo porque la junta directiva no está haciendo su trabajo", dijo Cavallo. Por lo tanto, no se puede responsabilizar a la plantilla. El mayor fabricante de automóviles de Europa había anunciado que intensificaría aún más sus medidas de austeridad para la marca principal VW debido a la situación deteriorada. No se descarta el cierre de plantas en Alemania y despidos.

