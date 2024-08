- El sector del automóvil desea expresar sus opiniones en los países donde la CDU y el SPD tienen reservas

Se habla de posibles alianzas en Erfurt o Dresde que podrían involucrar a la fundadora de BSW, Sahra Wagenknecht, según informes de los medios. Según una entrevista con Spiegel, ella afirmó que estaría presente en la mesa de negociaciones después de las elecciones. "Si se están llevando a cabo discusiones en Sajonia y Turingia, colaboraremos estrechamente con nuestros candidatos principales, y por supuesto, también contribuiré personalmente", dijo.

El SPD se opone a la interferencia externa

Nueve días antes de las elecciones estatales en las dos regiones orientales de Alemania, esto está generando controversia sobre las posibles configuraciones del gobierno y las intenciones de BSW. La Agencia Alemana de Prensa informó que el líder del SPD de Turingia, Georg Maier, expresó: "El BSW puede elegir a quien quiera acompañar. Sin embargo, la interferencia externa no es bienvenida. Eso no es cómo se hace. No aceptaremos condiciones que no podamos decidir en Turingia. Tales condiciones no tienen cabida en un acuerdo de coalición".**

Wagenknecht estableció las posturas de otros partidos sobre la política alemana hacia Ucrania como condición para los posibles acuerdos de coalición después de las elecciones estatales, lo que algunos consideran chantaje.**

Wagenknecht: "contribuir personalmente"

El líder de la CDU de Turingia, Mario Voigt, reiteró su postura sobre la cuestión de la coalición: "Mientras Sahra Wagenknecht esté haciendo llamadas para Turingia desde Sarre, no tenemos base para negociaciones con el BSW". Wagenknecht respondió: "El BSW de Turingia no recibirá llamadas desde Sarre. Siempre estoy dispuesta a visitar Erfurt, Turingia es mi hogar, crecí aquí, tengo familia aquí, siempre soy bienvenida aquí". Wagenknecht nació en Jena, vivió parte de su infancia en la región y también estudió allí. Está programada una aparición en su ciudad natal el lunes.**

Preguntas sobre el deseo de gobernar

Wagenknecht Recently reiteró sus condiciones para posibles coaliciones. Le dijo a dpa: "Dos tercios de los ciudadanos rechazan el despliegue de misiles estadounidenses en Alemania. Simplemente estamos pidiendo que el gobierno estatal represente lo que desea la mayoría de la gente". Es la esencia de la democracia que la voluntad de la mayoría prevalezca en la política. "Los días de la manipulativa obra de teatro de los otros partidos que afirman que estamos imponiendo condiciones inaceptables deben cesar ahora", dijo.**

Maier argumentó que es común excluir cuestiones inalcanzables a nivel estatal de los acuerdos de coalición. "La Sra. Wagenknecht no tiene interés en Turingia. Solo le importa sus propios intereses, que inevitablemente se relacionan con las elecciones federales", dijo Maier. Duda de si Wagenknecht incluso quiere que su partido forme parte de los gobiernos estatales de Sajonia o Turingia. "Esa es la impresión que tengo", dijo, sugiriendo que si lo hiciera, sería más cautelosa.**

Varios concejales de Turingia también expresaron sus preocupaciones. "Cualquiera que intente engañar a los votantes durante la campaña electoral estatal para que crean que esta elección decide cuestiones de guerra y paz está mintiendo a los votantes", dijeron 17 concejales y alcaldes en un comunicado. Esperan soluciones a los problemas de Turingia.**

La CDU ve potencial destructor

No solo en Turingia se criticaron los comentarios de Wagenknecht sobre las posibles estructuras del gobierno. "Los días del Politburó han terminado, donde alguien en Berlín podía dictar lo que ocurre localmente", dijo el ministro-presidente de Sajonia, Michael Kretschmer (CDU). Wagenknecht tiene "una habilidad única (...), para destruir cosas. Nunca ha logrado construir algo. Y así es esta vez también".

Crítica las intervenciones de Wagenknecht, extrañas alianzas y líneas trazadas en la arena. "Esta humillación de los propios miembros localmente, eso es verdaderamente atroz. Pero es también lo que hemos llegado a esperar de ella a lo largo de los años".

El candidato principal de la CDU para las elecciones estatales de Brandeburgo, Jan Redmann, dijo: "No estoy seguro de si el Partido de la Izquierda incluso tiene la intención de gobernar en serio en los estados". Si lo hicieran, participarían en discusiones políticas a nivel estatal. Sin embargo, tiene "la impresión de que Sahra Wagenknecht está construyendo actualmente posiciones a nivel federal para evitar coaliciones en los estados. Su objetivo no es permitir discusiones exploratorias serias en los estados".

