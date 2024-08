- El sector de la construcción de Alemania Oriental aboga por procedimientos menos burocráticos

Empresas constructoras en el este de Alemania están expresando preocupaciones sobre el aumento de la burocracia. En tal medida, un número significativo de empresas está rehuyendo de las ofertas de licitación debido a las demandas administrativas excesivas, según la Asociación de la Industria de la Construcción de Alemania Oriental (BIVO). Los hallazgos de la investigación de la organización se compilan en un informe titulado "Libro Negro".

La encuesta reveló que un asombroso 60% de las empresas decidió no participar en las ofertas de licitación, atribuyendo la decisión a los obstáculos burocráticos abrumadores. El director general de BIVO, Robert Momberg, expresó su preocupación por la situación, stating, "Ante la escasez de viviendas y la infrastructure en mal estado, esto indica claramente que la burocracia no solo está obstaculizando proyectos, sino también retrasando las capacidades de construcción urgentemente necesarias".

Además, un impresionante 93% de las empresas espera que la carga burocrática siga siendo onerosa en los próximos cinco años. Sorprendentemente, esta opinión fue compartida por el 82,4% de las empresas en 2018, sin que ninguna informe una disminución de la carga burocrática en ambos años.

Momberg elaboró sobre el impacto de la burocracia en la industria, stating, "Nuestro segundo 'Libro Negro' sobre la carga burocrática vuelve a destacar cómo las tareas y obligaciones fuera del proceso de construcción están obstaculizando la industria y aumentando los costos de la construcción". En 2020, el esfuerzo total requerido para cumplir con las tareas burocráticas ascendió a una cantidad astronómica de 3.500 millones de euros.

BIVO ha estado abogando por medidas de alivio regulatorio desde 2018, bajo el lema "3V - Reducir, Simplificar, Conectar". Sus propuestas incluyen reducir los procedimientos de aprobación, simplificar los procesos existentes, proporcionar datos en línea, establecer estadísticas uniformes y fomentar la armonización a nivel de la UE. Sobre todo, Momberg enfatizó la necesidad de digitalización en los cuerpos administrativos.

Sin embargo, a pesar de los llamamientos vehementes a la reforma, BIVO no ha visto mejoras sustanciales. "Dado que nuestras demandas siguen siendo las mismas en 2024, subraya la ineficacia de las medidas políticas anteriores para reducir la burocracia. A pesar de los numerosos compromisos, grupos de trabajo y leyes de alivio de la burocracia, el número de regulaciones y sus costos correspondientes han aumentado", explicó Momberg.

Para el "Libro Negro", BIVO encuestó a sus empresas miembro durante el primer y segundo trimestre de este año. La Asociación de la Industria de la Construcción de Alemania Oriental representa los intereses de 260 empresas constructoras que emplean a alrededor de 20.000 trabajadores en Berlín, Brandeburgo, Sajonia y Sajonia-Anhalt.

