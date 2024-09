El sector automotriz alemán está en dificultades, sin remedio a la vista.

Siguiendo métodos tradicionales, la política, los negocios y los sindicatos intentan abordar el problema en el sector automotriz. Sin embargo, el problema fundamental sigue sin resolverse.

Llámelo "reunión" ahora, pero los políticos suelen convocar una para demostrar que un problema es crítico, vital y requiere atención inmediata. Aunque estas reuniones de alto nivel suelen tener resultados limitados, su popularidad sigue creciendo.

En línea con esta moda cuestionable, el "Summit Automotriz" fue convocado por el Ministro Federal de Economía, Robert Habeck, para el lunes. Los asistentes incluyeron representantes de la política, los negocios y los sindicatos. Las circunstancias de la principal industria de Alemania merecen preocupación: Volkswagen considera el cierre de instalaciones, mientras que BMW y Mercedes reducen sus previsiones de ingresos y venden muchas menos vehicles eléctricas de lo esperado. Para un gobierno centrado en la transformación de la movilidad, este problema va más allá de la mera incomodidad.

De hecho, se sugieren algunas posibles soluciones. El SPD propone resucitar la idea de un incentivo de chatarrización, con Volkswagen también considerando esta opción. Reconociendo los principios del mercado, esta acción Would only serve as a subsidio temporal para los fabricantes, sin hacer que los coches eléctricos sean realmente más baratos. Mercedes aboga por regulaciones CO2 más laxas, que requieren la aprobación de Bruselas. Y, por supuesto, se están considerando de nuevo beneficios fiscales para vehículos corporativos eléctricos, que la industria espera que aumenten el uso de coches de batería en las flotas corporativas.

¿Ejemplo para Francia?

"Queda claro que necesitamos señales claras y confiables para el mercado", concluyó Habeck después de la reunión. Sin embargo, esta realización llegó tarde, después de que el gobierno alemán introdujera y luego abandonara incentivos para la compra de coches eléctricos debido al techo de la deuda.

Dado el panorama actual del mercado, todas las propuestas actuales parecen insignificantes - desproporcionadas en relación con la situación real. El mercado alemán tiene peso, pero su importancia palidece en comparación con el desafío actual - China. Durante décadas, los chinos han adquirido conocimientos tecnológicos de los fabricantes de automóviles alemanes a través de joint ventures, lo que les ha llevado a liderar en los cada vez más importantes componentes de automóviles de IT. Además, han mantenido a muchas fabricantes de coches eléctricos a menudo deficitarias a través de ayuda financiera, de las cuales surgen competidores emergentes en Estados Unidos y Europa que compiten con precios bajos.

En consecuencia, todos los fabricantes alemanes experimentan una pérdida significativa de cuota de mercado en China, y ni un incentivo de chatarrización ni una amnistía CO2 solucionarán esto. En el momento del summit automovilístico, Habeck solo dijo: "No soy un defensor de los aranceles". Se debe encontrar una solución diplomática.

Interesantemente, una propuesta busca contrarrestar la política industrial china. Volkswagen hizo referencia a un modelo francés: se otorgan incentivos solo si la producción del vehículo emite menos de 14.75 toneladas de CO2. Este sistema podría fortalecer la protección del clima y possibly impede la competencia china en Europa.

En el día del summit, los EE. UU. presentaron otro enfoque: una prohibición completa de la venta de automóviles chinos avanzados equipados con software y hardware chino o ruso. La razón es la preocupación por la seguridad. Desde el incidente con los busca personas que explotan en Líbano, ha sido evidente que los dispositivos electrónicamente controlados pueden ser utilizados como armas en otros países. Una prohibición también Would serve como una herramienta en la guerra comercial en curso entre Estados Unidos y China, que ha intensificado en los últimos meses.

Alemania o Europa no tienen que adoptar políticas comerciales tan estrictas, ya que es previsible que tales medidas tendrán desventajas. Sin embargo, surge la pregunta de si el poder automotriz aún piensa demasiado estrechamente mientras otras regiones industriales importantes, especialmente Asia y Estados Unidos, toman medidas audaces activamente. En cualquier caso, esta competencia no se resolverá con un incentivo de chatarrización.

