- El Secretario del Interior acoge con satisfacción las búsquedas de la última generación

El Ministro del Interior de Hesse, Roman Poseck (CDU), ha recibido con beneplácito los registros a miembros del grupo climático 'Last Generation'. "Las bloqueos en el Aeropuerto de Fráncfort hace dos semanas no fueron más que delitos graves", declaró en Wiesbaden. "Es correcto que el Estado de derecho reaccione a esto de manera rápida y consistente".

No hay lugar para compromisos aquí. "Los miembros de 'Last Generation' que llevan a cabo tales acciones son delincuentes graves", confirmó Poseck. "No podemos permitir que tales métodos se acepten".

Después del disturbio en el Aeropuerto de Fráncfort hace dos semanas, se registraron apartamentos de miembros del grupo climático y se tomaron muestras de ADN a instancias del Fiscalía de Fráncfort. Debido a la sospecha de extorsión, daños a la propiedad y allanamiento de morada, se afectaron apartamentos de ocho sospechosos en Baden-Württemberg, Berlín, Sajonia y Sajonia-Anhalt, informó la Fiscalía de Fráncfort. Se dice que estos ocho personas, de 20 a 44 años, ingresaron a la zona de la plataforma a las 4:45 am del 25 de julio.

El ministro: La acción fue un perjuicio para la protección del clima

Se mantuvieron efectivamente retenidos miles de personas, junto con daños económicos enormes y riesgos significativos para la aviación, explicó Poseck. "La motivación de la protección del clima no debería tener un papel en la evaluación de las acciones". 'Last Generation' está perjudicando la protección del clima con tales acciones, ya que vuelve a la gente en contra tanto de sí misma como del tema.

