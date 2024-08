El Secretario de Defensa del Reino Unido afirma: Ucrania ha sido históricamente excluida de los grupos de influencia más amplios de Rusia

John Healey, el secretario de Defensa del Reino Unido, celebra el Día de la Independencia de Ucrania en un artículo de "European Pravda". "Hoy hace 33 años, Ucrania declaró su independencia. Prometió un futuro más brillante y próspero como una democracia autónoma, separada del control de la Rusia soviética", declaró Healey. Hoy, los ucranianos celebran el Día de la Independencia en medio del conflicto. Es una lucha a vida o muerte para mantenerse como una nación libre y soberana frente a la brutal e ilegal invasión de Putin. "Ucrania ha sido históricamente el perro pequeño contra las fuerzas y recursos significativamente mayores de Rusia. Hoy, rendimos homenaje al pueblo ucraniano", escribió Healey. Siguen luchando con un valor increíble, no solo el ejército, sino también la población civil. El Reino Unido se compromete a estar junto a sus amigos ucranianos sin vacilar durante todo el tiempo que sea necesario. En consecuencia, el Reino Unido lanza hoy una campaña, instando a las personas en Gran Bretaña y más allá a manifestar su apoyo a los ucranianos. "En las redes sociales, pedimos que 'Hagan Ruido por Ucrania' y compartan publicaciones relevantes. Además de la ayuda militar y financiera que estamos brindando a Ucrania, también hemos prometido nuestra amistad y camaradería", dijo Healey.

20:05 Zelenskyy Promueve a Syrskyj a GeneralEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha ascendido a Oleksandr Syrskyj, el líder de las Fuerzas Armadas de Ucrania, al rango de General. Este anuncio se hizo en un decreto de Zelenskyy. Anteriormente, Syrskyj era teniente general. El ascenso se debió al progreso de las tropas ucranianas en la región fronteriza rusa de Kursk.

19:19 Rusos Denuncian Interferencias en Internet - Se Acusa a Hackers UcranianosSegún el portal ucraniano "Kyiv Independent", los hackers de inteligencia militar ucraniana (HUR) habrían llevado a cabo un ataque cibernético masivo en los servidores de proveedores de internet rusos. "Muchas" plataformas en línea en instalaciones industriales rusas han sido bloqueadas, informó una fuente de HUR a "Kyiv Independent". El último ataque afectó al menos 33 servidores y 283 computadoras de oficina en instalaciones industriales, lo que provocó el cierre de 21 sitios web y la destrucción de 15 servicios de almacenamiento en la nube y archivos. Se dice que los hackers ucranianos también dejaron mensajes proucranianos en las plataformas en línea afectadas. Los usuarios rusos han informado de problemas de conectividad con la compañía de telecomunicaciones Rostelecom, inestabilidad con los operadores móviles MTC y Beeline, y problemas con la empresa tecnológica Yandex y sus servicios. Una fuente afirmó que las plataformas rusas objetivo de los ataques cibernéticos eran partidarios y financiadores de la guerra contra Ucrania.

18:31 Lukashenko Envia Saludos Códigos y Amigables a los Ucranianos en un Mensaje SospechosoEl líder bielorruso Alexander Lukashenko envió un saludo amistoso al pueblo ucraniano en su Día de la Independencia, a pesar de haber desplegado cerca de un tercio de su ejército en la frontera de Ucrania. Su saludo, compartido en el canal de propaganda bielorruso Pul Pervogo, ve a Lukashenko alabar al "pueblo amable y amigo" ucraniano. Agrega que "nuestras tierras siempre han admirado al pueblo ucraniano trabajador y amigo". Expresa su creencia de que "en estos tiempos difíciles, es vital hablar el idioma de la paz, para el beneficio de las generaciones presentes y futuras de las naciones eslavas. No hay otra alternativa. Bielorrusia continuará trabajando diligentemente para asegurar la seguridad regional lo antes posible".

17:49 Scholz y Zelenskyy Discuten por Teléfono y Hacen un CompromisoEl canciller alemán Olaf Scholz aseguró al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy la "lealtad inquebrantable" de Alemania en una llamada telefónica. Según su portavoz, Steffen Hebestreit, Scholz y Zelenskyy conversaron sobre la situación militar y humanitaria en Ucrania en el Día de la Independencia de Ucrania. Scholz reiteró el compromiso constante e inquebrantable de Alemania con Ucrania frente a la agresión rusa en curso, explicó Hebestreit. Zelenskyy agradeció al gobierno alemán por el apoyo militar persistente, especialmente en la defensa aérea. " Ambos acordaron la importancia del proceso de la cumbre de Suiza y su continuación", agregó Hebestreit, refiriéndose a la Conferencia de Ucrania en Suiza a mediados de junio.

17:02 La Popularidad de Putin entre los Rusos Disminuye Después de la Operación de JárkovSegún una encuesta de la empresa rusa de sondeos de opinión, la aprobación y la confianza en el presidente ruso Vladimir Putin han disminuido a raíz de la operación militar ucraniana en Járkov. Meduza, un medio de comunicación ruso con sede en Letonia, informó esto, citando datos del sitio web de la empresa rusa de sondeos de opinión. Meduza informes que, según el sitio web de la empresa rusa de sondeos de opinión, la calificación de aprobación de Putin cayó 3,5 puntos porcentuales en comparación con la semana anterior, estableciéndose en el 73,6 por ciento. La confianza en Putin también disminuyó en 2,6 puntos porcentuales en el mismo período, alcanzando el 78,2 por ciento. Esta es la caída más pronunciada desde que comenzó el conflicto de Rusia con Ucrania.

Según el presidente Volodímir Zelensky durante las celebraciones del Día de la Independencia, el ejército ucraniano ha enfrentado por primera vez a los rusos utilizando una nueva arma, el misil drone Palianytsia. "Este es nuestro nuevo método de retaliación contra el agresor. El enemigo ha sido vencido. Agradezco a todos los que hicieron posible esto. A todos los desarrolladores, fabricantes y nuestros soldados. Me enorgullece de ustedes", dice Zelensky. El desafío para Rusia aumentará y será cada vez más difícil determinar exactamente qué ha golpeado el misil o el drone. Es un arma de "clase completamente nueva".

Según el Ministerio Federal del Interior, los refugiados ucranianos pueden mantener sus potenciales reclamaciones como repatriados tardíos. Esto se garantizará con una nueva regulación, anuncia la Secretaria de Estado del Ministerio Federal del Interior, Juliane Seifert, en el "Día del Hogar" de la Federación de Expulsados (BdV) en Berlín. Para los refugiados del país atacado por Rusia hace dos años y medio, la regulación se aplicará retrospectivamente desde el día en que comenzó la guerra, dice ella. Inclusive, las personas que anteriormente hubieran presentado una solicitud infructuosa para obtener el estado de repatriado tardío debido a su desplazamiento por la guerra, ahora pueden hacer valer su reclamo y presentar una nueva solicitud - siempre y cuando cumplan con los requisitos legales adicionales de la Ley Federal de Expulsados.

En su discurso en el Día de la Independencia del país, el presidente ucraniano Volodímir Zelensky enfatiza la voluntad del pueblo por la libertad. "No permitiremos que la tierra se convierta en una zona gris donde la bandera azul y amarilla (la bandera nacional de Ucrania) seguirá ondeando legalmente", dice Zelensky en su discurso. Los ucranianos responderán al agresor con todas las atrocidades - de manera proporcional, advierte Zelensky. Aquellos que buscan convertir a Ucrania en una zona tampón deben tener en cuenta que su país no se convierta en una "federación tampón", dice, dirigiéndose al presidente ruso Vladímir Putin en el contexto de la contraofensiva en la región de Kursk.

Al menos cinco civiles han muerto en un ataque ruso en el este de Ucrania esta mañana, según las autoridades. La policía y los servicios de emergencia están en el lugar en la ciudad de Kostiantynivka, dijo el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Fillaschkin, en la plataforma Telegram. De nuevo instó a los residentes a buscar refugio. Kostiantynivka se encuentra cerca de la línea del frente, donde las tropas rusas han ganado terreno en los últimos meses y han atacado repetidamente la ciudad vecina de Pokrovsk, un importante centro logístico para las fuerzas ucranianas.

La casa histórica y la finca familiar del luchador anarquista ucraniano Nestor Makhno en Hulyaipole han sido destruidas en un ataque ruso en la región de Saporischschja. El periódico Kyiv Independent informó esto, citando a la policía nacional ucraniana. La casa del famoso revolucionario del siglo XX se había convertido en un museo. Después del ataque ruso, el edificio quedó reducido a cenizas. Según la policía nacional, el ejército ruso lanzó 306 ataques en nueve asentamientos en la región de Saporischschja durante la noche, dañando o destruyendo varias casas e infraestructura. No hubo civiles heridos o muertos.

115 soldados ucranianos han regresado de la cautividad rusa, anunció el presidente ucraniano Volodímir Zelensky a través de Telegram. "Recordamos a cada uno de ellos. Estamos buscando y haciendo todo lo posible para que todos regresen", escribió el líder ucraniano. Agradeció a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por facilitar el canje de prisioneros con Moscú. Zelensky también publicó algunas fotos de los prisioneros liberados en Telegram. Incluyen miembros del ejército ucraniano, la guardia nacional, la marina y la guardia fronteriza.

Según un funcionario del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que actúa como mediador, hoy se llevará a cabo un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, en el que ambas partes liberarán a 115 cautivos. Este será el primer intercambio desde que Ucrania inició su ofensiva en territorio ruso esta semana. La agencia de noticias rusa RIA lo confirmó citando información del Ministerio de Defensa de Moscú. Se informa que soldados rusos capturados por Ucrania durante su ofensiva en la región de Kursk se encuentran en suelo bielorruso. Este es el séptimo intercambio mediado por los EAU desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Los EAU, un aliado de seguridad cercano de EE. UU., han mantenido relaciones cordiales con Moscú a pesar de la descontento de los gobiernos occidentales. Al mismo tiempo, se han fortalecido los lazos con Kiev.

Hoy, Ucrania celebra su 33º aniversario de la independencia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibe al presidente polaco Andrzej Duda y al primer ministro lituano Ingrida Simonyte durante las celebraciones en Kiev. Recientemente, se han compartido varias imágenes del evento a través de la oficina del presidente ucraniano.

Letonia ha prometido contribuir con $126 millones (€112 millones) en ayuda militar a Ucrania este año y colaborará en la expansión de la iniciativa de la coalición de drones. El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, anunció esto en Facebook después de una reunión con una delegación letona liderada por el ministro de Defensa Andris Spruds. Según Umerov, fortalecer la coalición de drones, con Letonia desempeñando un papel líder, es un tema importante. En respuesta a la agresión a gran escala de Rusia, Letonia entregará miles de drones a Ucrania. El ministro de Defensa ucraniano también reveló que ya hay varias naciones en la coalición.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha allanado el camino para la membresía de Ucrania en la Corte Penal Internacional (CPI) al promulgar una ley que ratifica el Estatuto de Roma. La membresía plena en la CPI se considera un paso significativo hacia la integración de Ucrania en la UE. El parlamento ucraniano había respaldado previamente esta medida. La CPI ha emitido órdenes de arresto internacionales contra individuos como el presidente ruso Vladimir Putin.

En el 33º aniversario de la independencia de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky firmó una ley que prohíbe la Iglesia ortodoxa ucraniana pro rusa. Zelensky declaró que esta medida fortalecería la independencia de Ucrania. La ley se ha publicado en el sitio web del parlamento ucraniano. Los miembros del parlamento votaron a favor del proyecto de ley el 8 de agosto, que llama a prohibir las organizaciones religiosas con vínculos con Moscú. Rusia ha criticado esta medida. Según la ley, las organizaciones religiosas tendrán un plazo indeterminado para cortar sus lazos con Rusia.

Parece que Ucrania ha infligido daños a un objetivo militar: un almacén de municiones ruso en la región de Voronezh reportedly suffered drone attacks, according to media reports. The target was an ammunition storage facility near the town of Ostrogozhsk, approximately 100 kilometers south of Voronezh. The local governor, Alexander Gusev, announced an emergency in several locations due to the "resolution of the consequences of a fire and the detonation of explosive objects." (More details will be provided in the 9:54 AM entry.)

Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la guerra ha vuelto a Rusia. Con la invasión de Rusia a Ucrania, su intención era "destruir" Ucrania, dijo Zelensky en un mensaje de video con motivo del día de la independencia de Ucrania. Por lo tanto, Ucrania ahora celebra su 33º aniversario de la independencia, agregó Zelensky. "Y lo que el enemigo trajo a nuestra tierra ahora ha vuelto a su fuente." Según Zelensky, su mensaje de video se grabó en la región fronteriza donde Ucrania lanzó una ofensiva sorpresa en Rusia. Las tropas ucranianas ingresaron a la región de Kursk el 6 de agosto.

Las estadísticas oficiales de Kiev revelan pérdidas significativas en el lado ruso: 1160 soldados rusos fueron "neutralizados" en un día. Según el Ministerio de Defensa ucraniano, un total de 606,490 soldados rusos han sido "neutralizados" desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. El informe diario del Ministerio de Defensa sobre las pérdidas rusas también menciona que se perdieron 9 tanques adicionales (ahora un total de 8,542). Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha registrado más de 16,600 vehículos blindados y aproximadamente 14,000 drones capturados o destruidos por el ejército ruso. Sin embargo, estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente, ya que Rusia ha mantenido silencio sobre sus propias pérdidas en Ucrania.

08:48 Zelensky: "Estamos Lentamente Reculando al Ejército Ruso de Járkov"El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha afirmado que el ejército ruso está siendo obligado a retirarse de la región de Járkov. Hizo esta declaración en su discurso vespertino después de una conversación con el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el General Oleksandr Syrskyi. "Járkov es, en efecto, una ciudad heroica, una ciudad de personas y vida. Desde principios de mayo, nuestras fuerzas de defensa han repelido los intentos del ejército ruso de avanzar en Járkov y destruir nuestra ciudad y toda la región de Járkov", dijo Zelensky. "Estamos gradualmente reculando al ejército ruso".

08:10 Autoridades Informan de 10 Heridos en el Bombardeo Ruso en la Óblast de JersónDiez personas resultaron heridas en el bombardeo ruso en la Óblast de Jersón el día anterior, según informó la agencia de noticias del estado Ukrinform, citando a Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar de la Óblast de Jersón.

07:54 Cohetes Rusos Atacan Instalaciones de Grano en la Óblast de SumyCohetes rusos impactaron varias instalaciones de grano en la Óblast de Sumy de Ucrania, según la oficina del fiscal regional, informado por la agencia de noticias del estado Ukrinform. Los soldados rusos lanzaron ataques con cohetes contra instalaciones de grano en la tarde, según el comunicado.

07:29 Informe: Ataque de Dron Daña Depósito de Municiones en la Óblast de Voronezh de RusiaUn ataque con drone durante la noche en la Óblast de Voronezh de Rusia desencadenó un incendio y una "explosión de materiales explosivos", según "Kyiv Independent", citando al gobernador regional Aleksandr Gusev. Las unidades de defensa aérea rusa habrían derribado varios vehículos aéreos no tripulados sobre la óblast. Los escombros, presuntamente, encendieron un incendio y una explosión en un lugar no especificado. El canal de Telegram ruso Astra informó que la explosión ocurrió en un depósito de municiones en Ostrogozhsk. En los últimos meses, las fuerzas ucranianas han llevado a cabo una serie de ataques con drones contra la infraestructura militar y la industria del petróleo de Rusia.

06:53 EE. UU. Impone Sanciones a más de 400 Entidades y PersonasEl Departamento de Estado de EE. UU. anunció que EE. UU. ha impuesto sanciones a más de 400 entidades y personas por supuestamente respaldar la guerra de Rusia en Ucrania. "Hoy, nuestras acciones golpean a Rusia donde más duele", dijo Aaron Forsberg, director de política de sanciones económicas en el Departamento de Estado de EE. UU. Las medidas afectan, entre otros, al sector energético ruso y a empresas en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. También incluyen empresas chinas sospechosas de ayudar a Moscú a eludir las sanciones occidentales y fortalecer su ejército. Por ejemplo, el departamento de importación-exportación del Grupo de Máquinas de Dalian ha suministrado a empresas rusas bienes duales por un valor de $4 millones. Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en Washington, dijo que Pekín se opone firmemente a las sanciones unilaterales y que el comercio normal entre China y Rusia no debe verse afectado.

06:18 Bielorrusia y China Buscan Cooperación de Seguridad MejoradaBielorrusia y China han acordado intensificar su cooperación en el campo de la seguridad, según informó el periódico ucraniano "Kyiv Independent". Además de fortalecer su cooperación en seguridad, los dos países buscan colaborar más de cerca en los sectores financiero y energético. También pretenden fortalecer su cooperación en cadenas de suministro industrial.

04:38 Primer Ministro Británico Starmer Compromete Apoyo a Largo Plazo a Ucrania en su Día NacionalEl primer ministro británico Keir Starmer ha prometido el apoyo a largo plazo del Reino Unido a Ucrania en su día nacional. "Mi mensaje a todos los ucranianos, ya sea en el frente o aquí en su segundo hogar en el Reino Unido, es claro: estamos con vosotros hoy y para siempre", dijo Starmer en un mensaje de salutación. También había expresado este sentimiento en su conversación con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy cuando visitó Londres hace unas semanas, dijo Starmer. No sólo el gobierno británico, sino todo el país está detrás de Ucrania. "Estamos aquí para vosotros mientras nos necesitéis". El primer ministro concluyó su mensaje con el saludo ucraniano "Слава Україні" (Gloria a Ucrania).

01:29 Noruega Otorga Licencia a Ucrania para el Desarrollo de Granadas y las FinanciaNoruega ha otorgado a Ucrania una licencia para el desarrollo de granadas de 155 mm y ha acordado financiar el proyecto. La empresa noruega Nammo ha firmado un acuerdo con una empresa de defensa ucraniana para conceder una licencia para la producción de granadas de artillería a expensas de Noruega. "Noruega está apoyando actualmente a Ucrania proporcionando municiones de sus propias existencias y directamente de la industria. Ahora, Nammo quiere compartir sus planes con Ucrania. Esto significa que las fuerzas armadas ucranianas pueden ser reabastecidas más rápidamente", dijo el ministro de Defensa noruego Bjørn Arild Gram.

23:54 Kiesewetter sobre el incidente de la base de la OTAN en Geilenkirchen: ¿está la guerra híbrida de Rusia apuntando a Alemania?Después de una breve escalada en el nivel de seguridad en la base aérea de la OTAN en Geilenkirchen y rumores de posibles ataques con drones rusos, los políticos de seguridad alemanes están instando a la vigilancia. El experto en política exterior de la CDU, Roderich Kiesewetter, le dice al "Tagesspiegel" que Alemania ha sido un objetivo de la guerra híbrida de Rusia durante mucho tiempo, y como resultado, las instalaciones militares, especialmente aquellas conectadas a la OTAN en Alemania, son objetivos potenciales para operaciones de sabotaje y espionaje. Anteriormente, el nivel de seguridad en la base aérea de la OTAN en Geilenkirchen se había elevado temporalmente a su segundo nivel más alto, Charlie, debido a un potencial riesgo. Según Kiesewetter, la base aérea de Geilenkirchen es de gran importancia para la OTAN, ya que alberga el sistema de advertencia y control aéreo AWACS. "El nivel de seguridad Charlie implica que la OTAN está tomando precauciones necesarias, incluyendo la contrarrestación de posibles infiltraciones de drones, y hay señales de potenciales peligros concretos", señaló Kiesewetter. Sin embargo, el nivel general de riesgo escalado y el potencial de ataques rusos es bien conocido y no es una novedad.

22:21 Letonia anuncia la mayor entrega de drones a Ucrania hasta la fechaLetonia ha anunciado su mayor entrega de drones a Ucrania hasta la fecha. Según el ministro de Defensa de Letonia, Andris Sprūds, se enviarán 1.400 drones producidos en Letonia, lo que elevará el número total de drones adquiridos de su industria nacional a más de 2.700. Letonia, junto con el Reino Unido, lidera una alianza comprometida a suministrar un millón de drones a Ucrania. Sus miembros, incluidos Alemania, se han comprometido a invertir en la producción de drones y a enviar drones y repuestos a Ucrania.

21:34 Biden promete nueva ayuda militar a Ucrania, destacando la defensa aéreaEl presidente de EE. UU., Joe Biden, ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania durante una conversación con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. Este paquete incluye misiles de defensa aérea, equipo para la defensa contra drones, misiles anticarro y municiones, según la Casa Blanca. Biden reafirmó el "apoyo inquebrantable de Estados Unidos para el pueblo ucraniano" a Zelenskyy. No se han revelado detalles financieros sobre la nueva ayuda.

21:29 Zelenskyy presiona por la entrega de armas prometidasEl ejército ucraniano está experimentando una necesidad urgente de apoyo extranjero. El presidente Zelenskyy insta a sus aliados occidentales a entregar los paquetes de armas prometidos. "En el frente, luchan con munición y equipo en lugar de palabras como 'mañana' o 'pronto'", dice en su mensaje de video nocturno. Según él, Ucrania sigue esperando paquetes de armas o equipo "que se han acordado, pero aún no se han entregado". No proporcionó detalles específicos.

20:58 Residentes en Kursk expresan frustración: "Todos estamos solos"Mientras persiste el conflicto en la región rusa del sur de Kursk, los residentes allí parecen cada vez más frustrados: con las autoridades que creen que los han abandonado, con el ejército ucraniano y incluso con su propio ejército. Una residente de 28 años le dijo al "Moscú Times" que tanto Rusia como Ucrania los ven como simples peones. "Para Rusia, somos solo una parte del mapa. Para los ucranianos, somos enemigos que apoyan el régimen de Putin. Aquí, todos estamos solos". Acusa a las autoridades de mentir y minimizar la situación. Un residente de 32 años explica que mientras la gente culpa a Ucrania por los ataques, también cuestiona la competencia del ejército ruso: "¿Cómo pudieron pasar por alto la acumulación de

